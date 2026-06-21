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Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok

Zonguldak'ta emekli sağlık çalışanı Arzu Marankoz, atıl durumdaki arazisini tarıma kazandırarak özel izinle salep orkidesi yetiştiriciliğine başladı.

Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde yaşayan evli ve bir çocuk annesi 52 yaşındaki Marankoz, uzun yıllar sağlık çalışanı olarak görev yaptıktan sonra yaklaşık 3 yıl önce emekliye ayrıldı.

Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok 1

Emekli olduktan sonra köylerindeki atıl durumdaki arazisini değerlendirmek isteyen Marankoz, salep orkidesi yetiştirmeye karar verdi.

Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok 2

Marankoz, endemik türler arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi yetiştiriciliği için Karadeniz Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak izin aldı.

Müdürlükte görevli alanında uzman mühendislerden teknik destek alan Marankoz, ilk olarak 300 metrekarelik alanda eşinin de yardımıyla çalışmalara başladı.

Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok 3

Kısa zamanda üretim alanını 1,5 dönüme çıkaran Marankoz, atıl vaziyetteki arazisini yetiştirdiği salep orkidesiyle tarıma kazandırdı.

Bu yıl diktiği 100 bin yumrudan 1 ton rekolte bekleyen Marankoz, ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesi üretim alanını gelecek yıllarda artırmayı hedefliyor.

Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok 4

"SEVEREK YAPILDIKTAN SONRA HER ŞEY DAHA KOLAY"

Arzu Marankoz, AA muhabirine, salep orkidesi üretim alanını 3 yılda 1,5 dönüme çıkardığını söyledi.

Salep orkidesi yetiştiriciliğinin emek ve özveri istediğini anlatan Marankoz, iş gücü olarak zor olduğunu ancak severek yapıldıktan sonra her şeyin daha kolay olduğunu kaydetti.

Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok 5

Marankoz, salep orkidesi yetiştiriciliğinin ev ve ülke ekonomisine kazandıran bir iş olduğunu belirterek, "Bu işi herkes, özellikle kadınlarımız yapabilir. Bu işe gönül verirlerse aile bütçelerine katkıda bulunurlar. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok 6

"HER KONUDA BİZE DESTEK OLDULAR"

Salep orkidesini yetiştirmeyi bilmediğini ancak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerin kendisine destek olduğunu dile getiren Marankoz, "Sağ olsunlar dikiminden bakımına kadar her konuda bize destek oldular." dedi.

Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok 7

Marankoz, üretim alanını zamanla genişletmek istediklerini aktararak, "En büyük destekçilerimden biri de eşim. Toprak hazırlığını, bakımını, dikimini onunla yapıyorum. Bakanlığımızın desteklerini kadın girişimci olarak hissediyorum. Bu desteklerle şu an 1,5 dönüm olan salep orkidesi arazimi 10 dönüme çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli olunca hiç bilmediği işe başladı: Değeri yüksek, talep çok 8

Salep soğanı için gerekli yerlere başvurular yapılması, üretiminde ve satışında her şeyin yasal olması gerektiğini anlatan Marankoz, üretimde bulunmanın kendisini iyi hissettirdiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak üretim
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