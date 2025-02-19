FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Emekli olunca hobi ararken o işi buldu! 'Dükkanımızı açtık, dışarıdan talep de var'

Emekli olunca hobi ararken o işi buldu! 'Dükkanımızı açtık, dışarıdan talep de var'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.02.2025 16:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yaşayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, ilgi duyduğu kaşık oyma mesleğinde çıraklık yapmaya başladı. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan ustası ile birlikte ağaçları oyarak kaşık yapan Yıldızeli, sağlığa zararlı olan metallerin yerine ahşap kaşıkları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Arkadaşının yanında çıraklık yapan Halit Yıldızeli "Dükkânımızı açtık, dışarıdan talep de var. Bu işlere çok meraklıydım. Ben bir kaşığı 2-3 gün arasında tamamlıyorum ama ustam yaklaşık 6 saatte tamamlıyor" dedi.

Emekli olunca hobi ararken o işi buldu! 'Dükkanımızı açtık, dışarıdan talep de var'

Sivas’ta yaşayan Halit Yıldızeli, emekliliğinin ardından kendisine bir hobi aramaya başladı. Çocukluk arkadaşı olan tahta kaşık ustası Osman Heper’in yaptığı kaşıkları beğenen Halit Yıldızeli, kaşık oyma mesleğine merak saldı. Kaşık ustası Osman Heper ile birlikte çalışmaya başlayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, yaklaşık 2 yıldır tahta kaşık oyarak çıraklık yapıyor.

AW395031_02

ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇIRAĞI OLDU

Yaklaşık 10 yıldır kaşık ustalığı yapan Osman Heper, "Seyahat ederken uçakta metal kaşık ve çatal gördüm. Ben de ahşaptan yapmayı düşündüm. Bazı profesörler metalin zararlarından bahsettiler. Ben de insanların ahşap kullanımının yayılması için yapmaya başladım. Çocukluk arkadaşım Halit, yaptığım kaşıkları gördü, beğendi. Kendisi de yapmak istedi ve 2 yıldır yapıyor. Beni izleyerek, yaptıklarıma bakarak yaptı" dedi.

AW395031_03

3 GÜNDE BİR KAŞIK OYABİLİYOR

Arkadaşının yanında çıraklık yapan Halit Yıldızeli, "Burada gezerken böyle bir yerde dükkân açmak istedim. Ustamın yaptığı kaşıkların kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ustama bu işi bir dükkânda taçlandırmak istediğimi söyledim. Evimde öğrenmeye çalışıyordum, her zaman müsait olamıyorduk. Dükkânımızı açtık, dışarıdan talep de var. Bu işlere çok meraklıydım. Torna ve tesviye işlerinden anladığım için de başlamak istemiştim. Şu anda yaptığımı düşünüyorum. Ahşap kaşık, atalarımızdan gelen bir kültür. Nasıl şehirden köye bir dönüş var ise kanserojen maddelerden de tabiata yöneliş var. Ustama hem yardım etmek hem de öğrenmek amacıyla başladım. Kendim çıraklıktan kurtardıktan sonra çırağım olur mu bilemiyorum. Bunu vatandaşlar kullansın diye yapıyoruz. Ben bir kaşığı 2 ila 3 gün arasında tamamlıyorum. Ama ustam yaklaşık 6 saatte tamamlıyor" ifadelerine yer verdi. (İHA)

AW395031_06

Canlı Borsa
Emekli bayram ikramiyesi için yeni açıklama!Emekli bayram ikramiyesi için yeni açıklama!
Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... En büyük değişim o ilde oldu!Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... En büyük değişim o ilde oldu!
Anahtar Kelimeler:
Çırak hobi emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ultra lüks eviyle gündemde! Görenler hayran kaldı

Ultra lüks eviyle gündemde! Görenler hayran kaldı

TFF resmen açıkladı! Derbi hakemi için karar verildi

TFF resmen açıkladı! Derbi hakemi için karar verildi

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... En büyük değişim o ilde oldu!

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... En büyük değişim o ilde oldu!

'25 proje, 3 farklı ödeme seçeneği' Yeni konut kampanyasında detaylar

'25 proje, 3 farklı ödeme seçeneği' Yeni konut kampanyasında detaylar

'Yeni bir döneme girildi' Asgari ücret masaya yatırılacak

'Yeni bir döneme girildi' Asgari ücret masaya yatırılacak

Fiyatı 2 bin! Lisede başladı, mezun olunca dükkan açıp patron oldu

Fiyatı 2 bin! Lisede başladı, mezun olunca dükkan açıp patron oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.