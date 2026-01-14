FİNANS

Emekli olunca hobi olarak başladı 'Benden başka yapan yok! Öğretmek istiyorum'

Kırşehir'de taş süsleme sanatçısı Mine Kiper, mesleğinin geleceği konusunda endişeli olduğunu söyledi. Bu mesleğe, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığını belirten Kiper "İnsanlar geliyor ve genelde ürünler beğeni topluyor. Ancak bu işi öğrenmek isteyen yok. Kırşehir'de benden başka yapan yok" ifadelerini kullandı. Kiper "Bu işi usta-çırak ilişkisiyle öğretmek istiyorum. İnsanlar ekmeğini taştan çıkarmayı öğrenmeli" dedi.

Kırşehir'de taş süsleme sanatıyla yaşam döngüleri ve meslek tasvirleri yapan Mine Kiper, bu mesleğin son temsilcisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı taş süsleme sanatını mesleğe dönüştüren Kiper, insanların yapılan çalışmaları beğendiğini ancak bu sanatı öğrenmeye istekli olmadığını söyledi.

Taşlarla yaptığı kompozisyon çalışmalarında yaşam döngülerini ve farklı meslek gruplarını konu edinen Kiper, diş hekimi, öğretmen ve buz pateni yapan çocuk gibi figürlerle süs eşyaları hazırlıyor.

Çalışmalarının zamanla bir hayat döngüsü kompozisyonuna dönüştüğünü ifade eden Kiper, el emeği ürünlerin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Kırşehir'de kendisinden başka taş süsleme sanatıyla uğraşan kimsenin olmadığını belirten Kiper, mesleğinin geleceği konusunda endişeli olduğunu söyledi.

"EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÖNCE HOBİ OLARAK BAŞLADIM"

Usta-çırak ilişkisiyle bu sanatı gelecek nesillere aktarmak istediğini vurgulayan Kiper, "Taşla çalışmalar yürütüyorum. Emekli olduktan sonra önce hobi olarak başladım. Taşlarla kompozisyon çalışmaları yapıyorum. İnsanlar geliyor ve genelde ürünler beğeni topluyor" şeklinde konuştu.

Devamında Kiper "Ancak bu işi öğrenmek isteyen yok. Kırşehir'de benden başka yapan yok" dedi.

"İNSANLAR EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARMAYI ÖĞRENMELİ"

Mesleğinin devam etmesini arzuladığını ifade eden Kiper, "Bu işi usta-çırak ilişkisiyle öğretmek istiyorum. İnsanlar ekmeğini taştan çıkarmayı öğrenmeli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

