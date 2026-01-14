FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Altında son durum! Altın fiyatları 2025 yılında sert yükselişleriyle çokça konuşulurken yükseliş seyrine 2026 yılında da devam ediyor. Güncel fiyatlar altın yatırımcısının da aklında yeniden pek çok sorunun belirlemesine neden oldu. Özellikle 2026 yılında altının nasıl bir performans sergileyeceği araştırılırken ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları ve altın yorumları...

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'
Hande Dağ

Altın fiyatları rekor yükselişlerine devam ederken altın yatırımcısı da fiyatların bundan sonraki seyrinin ne olacağını merak ediyor. Özellikle altın fiyatların daha da yükselip yükselmeyeceği ve muhtemel olarak hangi rakamları görebileceği araştırılıyor. Uzman isimden ise altının seyrine dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Ons altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları sert yükselişine devam ediyor. Ons altın fiyatı gün içinde en yüksek 4639 dolar, en düşük 4582 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 14.30 itibarıyla 4631 dolar seviyesinde seyrediyor.

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 2

Gram altın fiyatları ise gün içinde en yüksek 6439 TL, en düşük 6358 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatları saat 14.17 itibarıyla 6436 TL seviyesinde seyrediyor.

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 3

Mynet Anket 2026 yılında altın fiyatlarının ne olacağını düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Altın fiyatları yükselecek
Altın fiyatları düşecek
Altın fiyatları sabit kalacak
Tahmin edemiyorum
Bu anket 11 saat sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"HEPSİ YÜKSEK ORANLARDA ARTIYOR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz sene sonu itibarıyla özellikle geçen yılın en çok kazandıran diyelim ya da değeri en çok artan altın ve gümüş devam edecek mi? 2026'da da kaldığı yerden devam edecek mi? Hatırlarsanız o günkü öngörülerimizde 66 dolar olduğu seviyedeydi gümüşün ve biz 2026 içerisinde mutlaka 100 doların aşılacağını söylüyor idik. Fakat bu beklentimiz açıkçası 15 günlük süreç içerisinde neredeyse karşılanmış oldu. Yani çok daha hızlı, çok daha agresif, çok daha yüksek seviyede bir artış görüyoruz biz. Özellikle kıymetli metallerde. Bunun içerisine altını da koyabilirsiniz, gümüş de aynı şekilde, platinum da aynı şekilde.
Bunların hepsi yüksek oranlarda artıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın rekora yaklaştı, gümüşte yeni zirve (14 Ocak 2026 gümüş ve altın fiyatları) Altın rekora yaklaştı, gümüşte yeni zirve (14 Ocak 2026 gümüş ve altın fiyatları)

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 4

"ÇOK CİDDİ BİR RİSK"

Tabii burada bu beklentileri değiştiren özellikle jeopolitik gelişmeler dikkat ederseniz ön plana çıkıyor. Yani bir taraftan Trump'ın işte Venezuela ile ilgili yaptıkları, arkasından Grönland'la ilgili söylemleri, hatta tarihte hiç olmadığı kadar Avrupa ile Amerika ayrıştı dikkat ederseniz. Bu çok ciddi bir risk oluşturuyor. Diğer taraftan da işte son dönemde İran'ın ortaya çıkması, yani neresi söylense, Venezuela söylendi, işte Küba söyleniyor, arkasından işte Kolombiya söyleniyor, Grönland, İran söyleniyor idi Trump tarafından. Bunların neredeyse tamamı gerçekleşiyor gördüğümüz kadarıyla.

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 5

"ALTINDAKİ YÜKSELİŞ, KÜRESEL RİSKLER DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Bu algı jeopolitik olarak çok ciddi bir riski ortaya çıkarıyor. Yani bu risk de işte kıymetli metallerin bu şekilde agresif şekilde hareket etmesine yol açıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; bakın işte en zirvesi biliyorsunuz altında 4634 dolarla görüldü bu hafta içerisinde. Bugün itibarıyla 4630 dolarlar seviyesinde. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; özellikle altındaki yükseliş, bu küresel riskler devam ettiği sürece devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü diğer taraftan da şöyle bir girişim var; Amerika'nın bu tutumu küresel çapta bütün dünyayı rahatsız ediyor açıkçası ve bunun da alternatifi aranıyor gördüğümüz kadarıyla. Çünkü artık savaşlar evet cephede, fiiliyatta yürüyor ama bir taraftan da ülkeler çok kısa sürede ekonomiyle çökertiliyor. Yani özellikle vatandaşların ilgisinin artırılması anlamında ekonomilere hücum ediliyor.

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 6

"ALTYAPISINI KIYMETLİ METALLE TAÇLANDIRACAK"

İşte bu manada da Çin'in son bir yıllık dönemde çok ciddi önlemleri var. Yani bir taraftan Çin kıymetli metal rezervini artırıyor. Bunun da ana sebebi şu aslında. Çin Amerika'nın yaptığı gibi aslında dünyaya bir swift sistemi getirmeye çalışıyor. Bunun da altyapısını kıymetli metalle taçlandıracak, karşılığını kıymetli metalle gösteriyor. O yüzden de diyoruz ki bu kaldığı yerden devam edecek. Yani bu tutumlar devam ettiği sürece kıymetli metallerin artışı devam edecek.

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 7

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN ÖNGÖRÜLER

Şunu söyleyelim; biz yüksek ihtimalle bu riskler devam ederse bu şekilde, bu tutum İran'la ilgili işte yarın Grönland'la ilgili tutum gerçekten fiiliyata dökülmeye başlarsa biz o zaman kısa vadede önce 5.000 doların aşıldığını göreceğiz ons altında. Arkasından da bu süreç eğer Çin'in bu tavrı devam ederse ki edecek gibi gözüküyor, Amerika'nın tavrı bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor, o zaman kısa vadede yıl sonu için özellikle 6.000 dolarlı seviyeler hiç sürpriz olmaz, onu söyleyelim. Özellikle bunu altın için söylüyoruz. Çünkü altında spekülasyondan ziyade gerçekten bir küresel çapta bir altın biriktirme var gördüğümüz kadarıyla. Yani Çin'in söylediğimiz bu swift sisteminin altyapısını çok yüksek ihtimalle altınla taçlandıracak, altınla koruyacak. Bunun altyapısını hazırlıyor. Dolayısıyla altına teveccüh devam edecek.

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 8

"GÜMÜŞ İÇİN ÇOK DAHA BÜYÜK RİSKLER VAR"

Fakat gümüş için çok daha büyük riskler var. Yani gümüşte bu trend bu şekilde devam etmeyebilir. Çünkü gümüşün karşılığı bu değil. Yani gümüşteki olay aslında arz kıtlığından biraz kaynaklanıyor. Kaynak yetersizliğinden kaynaklanıyor. Sanayide çok kullanılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla gümüşte ani inişler, çıkışlar yaşanabilir. Altında yön yukarı ama gümüşte işte bu risk yüksek gözüküyor. O yüzden de mutlaka bu riskin göz önüne alınması gerekiyor. Yani kıymetli madenler 2026'da da kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor.

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 9

Hatırlayalım hemen; 2024'te rekorlar kıymetli madendeydi. 2025'te de rekorların kıymetli madende olduğunu gördük. Bu kadar da risk yoktu o dönemlerde. Bu kadar jeopolitik riskler bu kadar hani yüksek orana çıkmamıştı. Tabii bu süreç şöyle de bir kesintiye de uğrayabilir, onu da göz önüne almak lazım; eğer Sayın Trump'ın bu davranışları devam eder, Kasımdaki o Amerika'daki ara seçimlerde eğer Sayın Trump'ın partisi yenilgi alırsa yani ciddi anlamda bazı yerleri kaybederse o zaman bu durum farklı seviyelere gelebilir. Sadece bu durum değil aynı zamanda Amerika'daki kurumlarla ilgili Sayın Trump'ın davranışları da bu durumu etkiliyor dikkat ederseniz. Yani Fed'le ilgili veriler ortada, söylemler ortada. Biz daha 3 ay, 5 ay önce konuşurken özellikle Trump'ın hani hükümetinden faizlerle ilgili işte 2,5 olmasıyla ilgili söylemlerin yer aldığını bahsetmiştik. Bakın şu anda 3,5 - 3,75 aralığında, dün Amerika'da enflasyon oranları açıklandı, işte çekirdek enflasyon 2.6 seviyesinde. Dolayısıyla Trump hükümeti burada çok ciddi anlamda gidilecek bir yol olduğunu söylüyor. Yani faizlerin şu andaki seviyesinin çok çok altında olması gerektiğini söylüyor"

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 10

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Hiç sürpriz olmaz Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu Altyapısını hazırlıyor 11

14 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.47 itibarıyla 4.631 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.32 itibarıyla 6.426 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.32 itibarıyla 10.509 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.34 itibarıyla 21.008 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.47 itibarıyla 43.412 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 13.34 itibarıyla 43.625 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.42 itibarıyla 105.774 TL seviyesinde.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan 'risk' uyarısıAvrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan 'risk' uyarısı
Dünya markalarına üretim yapıyordu: Tekstil devi konkordato ilan ettiDünya markalarına üretim yapıyordu: Tekstil devi konkordato ilan etti

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.434,54
6.435,33
% 1.13
15:48
Ons Altın / TL
200.215,46
200.289,69
% 1.18
16:03
Ons Altın / USD
4.637,06
4.637,63
% 1.11
16:03
Çeyrek Altın
10.295,27
10.521,77
% 1.13
15:48
Yarım Altın
20.526,19
21.043,54
% 1.13
15:48
Ziynet Altın
41.181,06
41.958,36
% 1.13
15:48
Cumhuriyet Altını
42.979,00
43.625,00
% 0.6
13:34
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.