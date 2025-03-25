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Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı 'Bayram ikramiyesi gibi'

25.03.2025 10:25
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Mersin’de bir kuaför, Ramazan Bayramı öncesi 1 TL karşılığında emekli kadınların saç kesimini yaptı. Kuaför Neriman Gök, emeklilere sadece sembolik ücret karşılığı güzel bir saç kesimi hediyesinde bulunduklarını söyleyip "Bir bayram ikramiyesi gibi" ifadelerini kullandı. Kuaföre gelen emeklilerden Ayşe Kılıç ise "Ben utandım 1 TL’yi verirken ama çok rica ettim, fazlasını almadılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı 'Bayram ikramiyesi gibi'

Mersin’in merkez ilçesi Mezitli’de 15 yıldır kuaför dükkanı işleten Neriman Gök, Ramazan Bayram öncesi emeklilere sadece 1 TL karşılığında saç kesimi yaptı. Duyurusu yapılan bir günlük kampanyada randevu alan emekli kadınlar, sırasıyla kuaföre gelerek saç kesimlerini yaptırdı.

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"SEMBOLİK ÜCRET OLARAK 1 TL KARŞILIĞINDA GÜZEL BİR SAÇ KESİMİ HEDİYESİNDE BULUNDUK"

Emeklileri bayramda unutmadıklarını ve onları önemsediklerini belirten Gök, "Bayram öncesi emeklilerimizi unutmadığımızı, onları önemsediğimizi göstermek için güzel bir kampanya çalışması yapmak istedim. Hem onlar mutlu olsun, hem biz onları tanıyalım hem de onlar bizi tanısın. Onlara çok küçük bir meblağ ile sadece sembolik ücret olarak 1 TL karşılığında güzel bir saç kesimi hediyesinde bulunduk. Bir bayram ikramiyesi gibi. Onlara öncesinde duyurularda bulunduk ve randevu sistemi ile onları burada ağırlamak istediğimizi yayımladık. Randevularını aldık, saatlerini belirledik. Onlar da sağ olsunlar herkes kendi saatine göre geldi, işlemlerini sağlıklı bir şekilde aldılar, memnuniyetlerini göstererek ve teşekkür ederek gittiler" dedi.

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"ÇOK RİCA ETTİM, FAZLASINI ALMADILAR"

Kuaföre gelen emeklilerden Ayşe Kılıç, kuaför ekibinin çok emek verdiğini ifade ederek, "Gerçekten çok fedakar bir ekip var, çok emek veriyorlar. Ben utandım 1 TL’yi verirken ama çok rica ettim, fazlasını almadılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık" diye konuştu.

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Fatma Sibel Çetin ise, "10 yıldır emekliyim. Böyle bir iş yerinin bizlere sunduğu bir jest için bugün buradayım. Arkadaşlarımız herkese bilgi verdi. Bu ekonomik ortamda, herkese 1 TL’den saç kesimi yapılacağı için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför saç kesimi emekli fiyat
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