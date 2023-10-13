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Emeklilik kapısı 5 yıl erken aralanıyor! 1 milyon esnaf gün sayıyor: Bu koşulları sağlamayanlar yararlanamayacak

13.10.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık 1 milyon esnaf için erken emeklilik geri sayımı başladı. Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre; yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemeyle Bağ-Kurluların prim koşulu 7200'e düşürülecek. Böylece emeklilik kapısı 5 yıl daha erken aralanacak. Küçük esnafın gözü kulağı Meclis'ten geçmesi beklenen torba yasada. İşte detaylar!

Emeklilik kapısı 5 yıl erken aralanıyor! 1 milyon esnaf gün sayıyor: Bu koşulları sağlamayanlar yararlanamayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için çalışma başlattı. Böylece 1 milyon küçük esnaf 5 yıl öncesinden emekli olma hakkına sahip olacak. Büyük işletme sahipleri kapsam dışında kalacak.

1800 GÜN KAZANILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek.

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

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EYT'DEN YARARLANILABİLECEK

Sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

NORMAL EMEKLİLİKTE YAŞ KOŞULU DEĞİŞMEYECEK

Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.

ÇALIŞAN SAYISI DA DİKKATE ALINACAK

Düzenlemeden bütün Bağ-Kur'lular yararlanamayacak. Bugün itibariyle kayıtlı 3 milyonun üzerinde esnaf bulunuyor.

Bunların yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf olup yasadan da bu bölümün yararlanması planlanıyor. Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak.

Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan işyerlerinde çalışanların yararlanması seçeneği ön plana çıkıyor. Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar ise prim indirimi kapsamında yer almayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bağ-Kur emeklilik

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