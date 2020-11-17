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En ucuz ekmek burada! 400 gramı 1 liradan satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 17.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Bursa'nın Kestel Belediyesi bünyesindeki üretim tesisinde hazırlanan 400 gramlık ekmek, vatandaşların sofrasına 1 liradan sunuluyor. Ekmekler, yenilenen modern üretim tesisinde temizlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanırken, fırın ve üretim tesisi çalışanlarının da düzenli olarak sağlık muayeneleri gerçekleştiriliyor. Günlük 5 bin ekmek üretiminin yapıldığı tesiste, 9 farklı çeşit ekmek, vatandaşların sofralarını süslüyor.

En ucuz ekmek burada! 400 gramı 1 liradan satılıyor

Bursa’nın Kestel Belediyesi bünyesindeki modern üretim tesisinde hazırlanarak 1 liraya satılan 400 gram ekmek, vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Kestel Belediyesi Başkanı Önder Tanır, Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

400 gram ekmeği 1 lira karşılığında alabilen, fiyattan ve lezzetinden memnun olduklarını ifade eden Kestelliler, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a teşekkür etti.
Seçim döneminde, ekmek fiyatlarında indirime gidileceği vaadinde bulunduğunun ve göreve gelmesiyle 1.25 liradan satılan 400 gram ekmeği 1 liradan satışa sunduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Geçtiğimiz seçim döneminde ekmek fiyatlarını düşüreceğimizi hemşehrilerimize duyurmuştuk. Göreve geldik, gerekli alt yapı çalışmalarımızı yaptık ve 400 gram ekmeği 1 liraya düşürme kararı aldık. Gramajından, kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermedik. İddiayla söylüyoruz ki Türkiye’nin en ucuz ekmeğini halkımız ile buluşturuyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor ‘’ dedi.

GÜNDE 5 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR

Üretim tesisini ve belediye fırınını modern düzeyde yeniden inşa ederek, alt yapılarını da güçlendirdiklerini belirten Başkan Tanır, ‘’Yenilenen fırınımız ve üretim tesisimizde, daha kaliteli ve ucuz ekmeği halkımıza sunuyoruz. Vatandaşlarımız bu durumdan çok memnum. Türkiye’nin en ucuz ekmeğine ulaşmaları bizleri mutlu ediyor. 9 farklı çeşit olmak üzere günlük 5 bin ekmek üretiyoruz, toplam kapasitemizi kullanırsak bu sayıyı iki katına çıkarabiliriz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda inşallah önümüzdeki yıllarda da, 400 gram ekmeği 1 liradan hemşehrilerimizin sofrasına sunarak, vatandaşlarımızın bütçesine sürekli destek olmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

(İHA)

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