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  4. Eşi çırak bulamayınca yardıma gitti, kendi usta oldu! Eşi hala eleman bulamıyor

Eşi çırak bulamayınca yardıma gitti, kendi usta oldu! Eşi hala eleman bulamıyor

10.10.2024 15:46
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde oturan 43 yaşındaki Esra Tuncer, eşine yardım için gittiği atölyede 4 yıldır mobilya, kapı ve ahşap merdiven yapıyor. Esra Tuncer, eşi İbrahim Tuncer çırak bulamadığı için yardıma gittiği atölyede usta olurken eşi İbrahim Tuncer de " 4 yılın sonunda eşim usta oldu. Hala daha yanımızda çalışacak çocuk bulamıyoruz" dedi.

Eşi çırak bulamayınca yardıma gitti, kendi usta oldu! Eşi hala eleman bulamıyor

Darıçayırı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Tuncer, çırak bulamayan mobilya ustası eşi İbrahim Tuncer'e yardım etmek için 4 yıl önce atölyede çalışmaya başladı. Burada işin inceliklerini ve makineleri kullanmayı öğrenen Tuncer, eşiyle çeşitli mobilya, kapı ve ahşap merdiven imalatı yapıyor.

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"ŞU AN HER ŞEYİ YAPABİLİYORUM"

Tuncer, gazetecilere, 4 yıldır atölyede bilfiil çalıştıklarını belirterek, "Şu an her şeyi yapabiliyorum. Kesim makinesini kullanabiliyorum, cumbalama ve şarjlı aletleri kullanıyorum, çekmece, dolap toplayabiliyorum, ahşap merdiven kuruyoruz." dedi.

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"ÇALIŞMAKTAN ZARAR GELMEZ"

Kadınlara çalışmaları tavsiyesinde bulunan Tuncer, "Çalışmaktan insana zarar gelmez. Evde oturup para bekleyeceklerine güçlerinin yettiği işlerde kendi ihtiyaçlarını karşılasınlar." diye konuştu.

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İbrahim Tuncer de eleman bulmakta zorlandıklarını dile getirerek, "Yanımıza gençleri alıyoruz, çalışmıyor ve kaçıyorlar. Cep telefonuyla oynamak daha çok hoşlarına gidiyor. Bu tür işlere yönelmiyorlar. Yalnız kaldığım için eşimden yardım istedim, 4 yılın sonunda eşim usta oldu. Hala daha yanımızda çalışacak çocuk bulamıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çırak usta
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