FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Eşinin 5 bileziğini satıp kurdu... Koskoca fabrikaya dönüştü! O ülkelere ihracat bile yapıyor

Eşinin 5 bileziğini satıp kurdu... Koskoca fabrikaya dönüştü! O ülkelere ihracat bile yapıyor

02.08.2024 13:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da eşinin bileziklerini satarak kurduğu mobilya boyama atölyesini zamanla fabrikaya dönüştüren Hüseyin İnci, hem 200 kişiye istihdam sağladı hem de Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracat yapar hale geldi.

Eşinin 5 bileziğini satıp kurdu... Koskoca fabrikaya dönüştü! O ülkelere ihracat bile yapıyor

Başkentte askerden döndükten sonra evlenen Hüseyin İnci (61), 1986'da eşinin 5 bileziğini satarak Altındağ ilçesine bağlı Siteler'de mobilya boyama atölyesi kurdu. Ailesinin de destek verdiği İnci, 36 yıllık ticaret hayatının ardından 2022'de Akyurt ilçesinde 20 bin metrekarelik alana sahip mobilya fabrikası kurdu.

AA-20240802-35297728-35297715-ESININ_BILEZIKLERIYLE_KURDUGU_MOBILYA_ATOLYESINI_IHRACAT_YAPAN_FABRIKAYA_DONUSTURDU

İnci, üretim alanı, atölye ve satış ofisinin içinde olduğu fabrikanın çeşitli kademelerinde 200 kişiye istihdam sağladı.

AA-20240802-35297728-35297716-ESININ_BILEZIKLERIYLE_KURDUGU_MOBILYA_ATOLYESINI_IHRACAT_YAPAN_FABRIKAYA_DONUSTURDU

Kısa sürede Irak, Libya, Katar, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Fas ve Ürdün'e ihracat yapmaya başlayan İnci, mobilya sektöründe hizmet vermeye devam ediyor.

AA-20240802-35297728-35297717-ESININ_BILEZIKLERIYLE_KURDUGU_MOBILYA_ATOLYESINI_IHRACAT_YAPAN_FABRIKAYA_DONUSTURDU

ÇOCUKLARI ÜNİVERSİTE OKUYUP FABRİKANIN BAŞINA GEÇTİ

Hüseyin İnci, AA muhabirine, eşinin bileziklerini satarak başladığı ticaret hayatında ülkenin önemli mobilya firmaları arasına girmeyi başardığını söyledi.

AA-20240802-35297728-35297718-ESININ_BILEZIKLERIYLE_KURDUGU_MOBILYA_ATOLYESINI_IHRACAT_YAPAN_FABRIKAYA_DONUSTURDU

Mesleğine uzun yıllar emek verdiğini anlatan İnci, "Çırağı olmadığın hiçbir işin ustası olamazsın. Onun için herkes ne iş yapıyorsa yapsın, mesleğinin çırağı olmak zorunda. Çocuklarım üniversite okudular. Boş zamanlarında da yanımda çıraklık yaptılar. Büyük oğlum bankacılık ve işletme okudu. Şimdi fabrikanın işletme pozisyonunda. Küçük oğlum turizm, otelcilik ve pazarlama bölümü mezunu, satış ofisimizin başında. En küçük oğlum da iç mimarlık okudu. O da mimari işlerimizi yürütüyor." diye konuştu.

AA-20240802-35297728-35297719-ESININ_BILEZIKLERIYLE_KURDUGU_MOBILYA_ATOLYESINI_IHRACAT_YAPAN_FABRIKAYA_DONUSTURDU

İnci, küçük bir atölyenin fabrikaya dönüştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Siteler'de ilk başladığımız atölyemiz 280 metrekareydi. Şu anda 13 bin 500 metrekare fabrika alanımız, 2 bin 500 metrekare satış ofisimiz ve 4 bin metrekare atölyemizle 20 bin metrekarelik bir alanda çalışıyoruz. Şu anda 200 kişiyi istihdam sağlıyoruz. Ayrıca Irak, Libya, Katar, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Fas ve Ürdün'e ihracat yapıyoruz."

AA-20240802-35297728-35297720-ESININ_BILEZIKLERIYLE_KURDUGU_MOBILYA_ATOLYESINI_IHRACAT_YAPAN_FABRIKAYA_DONUSTURDU

Okan İnci de babalarının kendilerine örnek olduğunu dile getirdi.

AA-20240802-35297728-35297721-ESININ_BILEZIKLERIYLE_KURDUGU_MOBILYA_ATOLYESINI_IHRACAT_YAPAN_FABRIKAYA_DONUSTURDU

Babaları sayesinde hem okuyup hem çalıştıklarını ifade eden İnci, "Okul haricindeki zamanlarımızın hepsi şirketin bir ucunda, deposunda, boyama atölyesinde, imalatında, sevkiyatında geçti. Biz o tozu yuttuk. Babam da müsaade edince işi devraldık. Babamla birlikte 2-3 kişiyle başladığımız bu yolda bugün 200'e yakın çalışanımız var. Binlerce insanın ekmek yediği bir tekne haline geldik. Bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı. (AA)

AA-20240802-35297728-35297722-ESININ_BILEZIKLERIYLE_KURDUGU_MOBILYA_ATOLYESINI_IHRACAT_YAPAN_FABRIKAYA_DONUSTURDU

AA-20240802-35297728-35297724-ESININ_BILEZIKLERIYLE_KURDUGU_MOBILYA_ATOLYESINI_IHRACAT_YAPAN_FABRIKAYA_DONUSTURDU
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
fabrika İhracat
En Çok Okunan Haberler
Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Mevduatta hesabı olanlar dikkat! Faizlerde yeni dönem! Tamamen sonlanabilir!

Mevduatta hesabı olanlar dikkat! Faizlerde yeni dönem! Tamamen sonlanabilir!

Gelişmeler piyasaları hareketlendirdi! Altın tırmanışta

Gelişmeler piyasaları hareketlendirdi! Altın tırmanışta

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.