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'Eskiden evimiz için yapardık' Şimdi tüm Türkiye'ye gönderiyorlar! 'Çok talep gördü, biz de ticaretine adım attık'

07.10.2024 15:25
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Kilis’in yöresel tatlılarından olan kışın vazgeçilmez lezzeti cevizli sucuğun yapımına başlandı. Sucuklar evlerin damlarına serilerek kurutulduktan sonra tüketiliyor. Üreticiler, ""Eskiden annelerimiz, üzümden elde edilen suyu kazanlarda kaynatılarak pekmez haline getirerek kış aylarında yemek için sucuk ve pestil yaparlardı. Şimdi ise artan nüfustan dolayı daha çok talep gördü ve biz de ticaretine adım attık" dedi.

'Eskiden evimiz için yapardık' Şimdi tüm Türkiye'ye gönderiyorlar! 'Çok talep gördü, biz de ticaretine adım attık'

Kilis’te Eylül ayında hasadı başlayan üzümlerin sıkılmasıyla birlikte elde edilen üzüm suyu, kurulan büyük kazanlarda saatlerce odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Ardından üzüm suyuna ipe serilmiş ceviz, fıstık ve badem batırılıp güneşte kurutularak sucuk yapılıyor.

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Üzüm hasadının başlamasıyla cevizli sucuk mesaisinin devam ettiğini belirten Kilis Ziraat Odası Başkanı Güven Özdemir, "Kentin çeşitli yerlerindeki hasadı yapılan üzümler, odun ateşinde yanan ocaklarda kaynayarak koyu kıvamlı pekmez haline getiriliyor. İlimizin önemli geçim kaynaklarından olan üzümün her aşaması bizlere fayda sağlamaktadır. Bu sene rekoltenin ve fiyatların düşük olması çiftçilerimizin alternatif ürün olan üzüme yöneltti. Üzümün suyundan farklı ürünler yapıp para kazanma yollarına giden çiftçiler, ceviz, badem ve fıstığı sucuk haline getirerek mesailerine devam ediyor. Kilis’te sezon boyunca 20 ton üretim yapılmaktadır. Üretilen üzümler, Türkiye’nin her tarafına gönderilmektedir. Bağ bozumu dediğimiz üzümün sonlarına geldik. Çiftçilerimiz daha önce kendi evlerini kışlık için hazırlarken şu anda tüm Türkiye’ye ilimizden sucuk gitmektedir’’ dedi.

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‘‘ESKİDEN EVİMİZ İÇİN YAPARDIK ŞİMDİ İSE HER BÖLGEYE GÖNDERİYORUZ’’

Bağ bozumunun ardından toplanan üzümlerin suyunu kazanlarda kaynatarak pekmez, pestil ve sucuk yaptıklarını söyleyen Uğur Özmaya, "Eskiden annelerimiz, üzümden elde edilen suyu kazanlarda kaynatılarak pekmez haline getirerek kış aylarında yemek için sucuk ve pestil yaparlardı. Şimdi ise artan nüfustan dolayı daha çok talep gördü ve biz de ticaretine adım attık. Güneş altında kuruyan sucuklar, kent merkezindeki iş yerlerine veriyoruz. Diğer bölgelerden arayan kişilere ise kargo yaparak gönderiyoruz. Eylül ayında zor şartlarda toplanan üzümler, makinada çekildikten sonra süzdürüyoruz ve daha sonra nişasta ile karıştırılıp büyük ocaklarda hazır hale getiriliyor ve daha sonra hapse dediğimiz ürün ortaya çıkıyor. İplere tek tek nakış gibi işlediğimiz badem, fıstık ve cevizi hapse ile birleştirerek güneş altında 3 ile 4 gün bekleterek kurumasını bekliyoruz’’ diye konuştu. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis sucuk
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