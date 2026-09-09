FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Esnaf akşam saatlerinde fiyatı daha da düşürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan mahalle pazarlarında sezonun gözdesi palamut, fırtına nedeniyle balıkçıların iki gündür denize açılamamasına rağmen uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekti.

Esnaf akşam saatlerinde fiyatı daha da düşürdü

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, palamudun bol olması tezgâhlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. Süleymanpaşa'daki dün akşam açılan pazarda palamutun tanesi 75 ile 100 TL arasında satıldı.

Esnaf akşam saatlerinde fiyatı daha da düşürdü 1

FİYATI 100 TL'DEN 75 TL'YE DÜŞTÜ

Balık satışı yapan esnaf, gün içerisinde palamutun tanesini 100 TL'den satışa sunarken, akşam saatlerinde ise hem vatandaşların daha uygun fiyata balık tüketebilmesi hem de elde kalan ürünlerin satılması amacıyla fiyatı 75 TL'ye kadar düşürdü.

Esnaf akşam saatlerinde fiyatı daha da düşürdü 2

Fırtınaya rağmen tezgâhlarda palamuda yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sezonun bol geçmesi sayesinde uygun fiyata balık almanın fırsatını değerlendiriyor.

Esnaf akşam saatlerinde fiyatı daha da düşürdü 3

Balıkçılar ise denize çıkılamayan günlerde mevcut ürünlerin tezgâhlarda satışa sunulduğunu, palamudun bolluğunun fiyatların makul seviyelerde kalmasını sağladığını belirtiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında değer kazandıBorsa günün ilk yarısında değer kazandı
Kademeli emeklilikte son durum: Uzman isim tek tek anlattıKademeli emeklilikte son durum: Uzman isim tek tek anlattı

Anahtar Kelimeler:
balık palamut Tekirdağ balık fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

İran, iki ülkenin adını verdi: "Vuracağız"

İran, iki ülkenin adını verdi: "Vuracağız"

Derbinin faturası kesildi! Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic...

Derbinin faturası kesildi! Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic...

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.