Esnaf akşam saatlerinde fiyatı daha da düşürdü

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, palamudun bol olması tezgâhlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. Süleymanpaşa'daki dün akşam açılan pazarda palamutun tanesi 75 ile 100 TL arasında satıldı.

FİYATI 100 TL'DEN 75 TL'YE DÜŞTÜ

Balık satışı yapan esnaf, gün içerisinde palamutun tanesini 100 TL'den satışa sunarken, akşam saatlerinde ise hem vatandaşların daha uygun fiyata balık tüketebilmesi hem de elde kalan ürünlerin satılması amacıyla fiyatı 75 TL'ye kadar düşürdü.

Fırtınaya rağmen tezgâhlarda palamuda yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sezonun bol geçmesi sayesinde uygun fiyata balık almanın fırsatını değerlendiriyor.

Balıkçılar ise denize çıkılamayan günlerde mevcut ürünlerin tezgâhlarda satışa sunulduğunu, palamudun bolluğunun fiyatların makul seviyelerde kalmasını sağladığını belirtiyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır