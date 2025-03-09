FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Esnaf kredisiyle başladı! Kendi işinin patronu oldu... Sayıyı artırıp firma kurdu

Esnaf kredisiyle başladı! Kendi işinin patronu oldu... Sayıyı artırıp firma kurdu

09.03.2025 09:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, esnaf kredisiyle aldığı minibüsle servis şoförlüğü yapmaya başlayan 44 yaşındaki Dilek Demir, 10 yılda 15 araca çıkardığı işinde 9'u kadın 19 kişiye istihdam sağlıyor. Demir, her geçen gün işini geliştirerek, araç sayısını artırdı ve kendi firmasını kurarken işini daha da büyütüp çok daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Eşi ile aynı yerde uzun yıllardır şoförlük yaptığını söyleyen Hatice Avcı, "Serviste çocuklara yavrumuz gibi bakıyoruz" dedi.

Esnaf kredisiyle başladı! Kendi işinin patronu oldu... Sayıyı artırıp firma kurdu

Dilek Demir, 2015 yılında eşinin desteğiyle ehliyetini alıp bir minibüs kiralayarak servis şoförlüğü yapmaya başladı.

AA-20250308-37276589-37276570-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

ESNAF KREDİSİ ÇEKİP KENDİ ARACINI ALDI

Bir süre bu şekilde çalışan Demir, daha sonra esnaf kredisi çekerek kendi aracını satın aldı.

AA-20250308-37276589-37276571-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

ARAÇ SAYISINI ARTIRIP KENDİ FİRMASINI KURDU

Demir, her geçen gün işini geliştirerek, araç sayısını artırdı ve kendi firmasını kurdu.

AA-20250308-37276589-37276572-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

19 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLADI

Geçen 10 yıllık süreçte araç sayısını 15'e çıkaran Demir, 2'si şoför, 7'si hostes 9 kadın ile toplam 19 kişiye de iş imkanı sağladı.

AA-20250308-37276589-37276573-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

İŞİNİ DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYOR

İskenderun'da kendi firmasında servis şoförlüğü yapmaya devam eden Demir, işini daha da büyütüp çok daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

AA-20250308-37276589-37276574-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

Üç çocuk annesi Dilek Demir, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

AA-20250308-37276589-37276575-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

En büyük destekçisinin sağlık sektöründe çalışan eşi olduğunu anlatan Demir, eşi sayesinde ortaokul ve liseyi de açıktan tamamladığını dile getirdi.

AA-20250308-37276589-37276576-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

Demir, bir araçla başladığı işinde zorlukların üstesinden geldiğini, şu anda hem kadın hem erkek çalışanlarıyla iş yerlerinde güzel bir ortamlarının bulunduğunu belirtti.

AA-20250308-37276589-37276577-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

Velilerin ve öğrencilerin daha çok kadın çalışan bulunması dolayısıyla firmalarını tercih ettiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

AA-20250308-37276589-37276578-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

"Vatandaşlar bayan şoförlere imrenerek, hayranlıkla bakıyor. İlkokul, ortaokul ve liselere gidiyoruz. Aileler ve çocukları, bayan şoförleri gördükleri zaman daha çok seviniyor. Zamanla araçlarımı çoğaltıp, daha çok bayan şoför çalıştırarak onlara destek olmayı hedefliyorum."

AA-20250308-37276589-37276579-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

Firmadaki çalışanlardan Elif İncesoy (32) da servis hostesi olarak başladığı işine şoför olarak devam ettiğini belirtti.

AA-20250308-37276589-37276580-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

Eşinin şehir dışında çalıştığını, 2 çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını anlatan İncesoy, "Bu dönemin başından beri şoförlük yapıyorum. Çalışma saatlerimiz yarı zamanlı olduğu için çocuklarıma da kolaylıkla zaman ayırabiliyorum." dedi.

AA-20250308-37276589-37276582-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

"SERVİSTE ÇOCUKLARA YAVRUMUZ GİBİ BAKIYORUZ"

Hatice Avcı (52), eşi ile aynı yerde uzun yıllardır şoförlük yaptığını söyledi.

AA-20250308-37276589-37276583-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

İşini çok sevdiğini ve sağlığı elverdiğince şoförlük yapmayı istediğini ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

AA-20250308-37276589-37276584-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

"İnsanlar alkışlıyorlar, 'Sana helal olsun' diyorlar. Çok güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Herkes tebrik ediyor. Bütün bayanlara diyorum ki hiç boşuna evde oturmayın, elinizden ne iş geliyorsa yapın. Bir anneye yakışan en güzel şey çocuklarına bakmak. Biz de serviste çocuklara yavrumuz gibi bakıyoruz."

AA-20250308-37276589-37276585-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

AA-20250308-37276589-37276586-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

AA-20250308-37276589-37276587-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDU

AA-20250308-37276589-37276588-ESNAF_KREDISIYLE_ALDIGI_MINIBUSLE_SERVIS_SOFORLUGUNE_BASLAYAN_KADIN_ISININ_PATRONU_OLDUBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Kazıda bulundu, ondan esinlendiler! 'Şans eseri...' Yeniden üretiyorlarKazıda bulundu, ondan esinlendiler! 'Şans eseri...' Yeniden üretiyorlar
35 tanesi 450 TL... Satışları arttı! Talep çok35 tanesi 450 TL... Satışları arttı! Talep çok
Anahtar Kelimeler:
Esnaf kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terör örgütü PKK'nın fesih süreci netleşiyor! Türkiye, Suriye ve Irak takip edecek: Silahların tek tek kaydı tutulacak

Terör örgütü PKK'nın fesih süreci netleşiyor! Türkiye, Suriye ve Irak takip edecek: Silahların tek tek kaydı tutulacak

Eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Yıllar sonra anlattı: Bu acıyı layığıyla yaşayayım...

Eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Yıllar sonra anlattı: Bu acıyı layığıyla yaşayayım...

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor... Cezası çok büyük

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor... Cezası çok büyük

Kazıda bulundu, ondan esinlendiler! 'Şans eseri...' Yeniden üretiyorlar

Kazıda bulundu, ondan esinlendiler! 'Şans eseri...' Yeniden üretiyorlar

Dengeler değişti! 'Oran azaldı' diyerek açıkladı... Emekli ile çalışan arasında dikkat çeken rakam

Dengeler değişti! 'Oran azaldı' diyerek açıkladı... Emekli ile çalışan arasında dikkat çeken rakam

35 tanesi 450 TL... Satışları arttı! Talep çok

35 tanesi 450 TL... Satışları arttı! Talep çok

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.