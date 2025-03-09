Esnaf kredisiyle başladı! Kendi işinin patronu oldu... Sayıyı artırıp firma kurdu

Dilek Demir, 2015 yılında eşinin desteğiyle ehliyetini alıp bir minibüs kiralayarak servis şoförlüğü yapmaya başladı.

ESNAF KREDİSİ ÇEKİP KENDİ ARACINI ALDI

Bir süre bu şekilde çalışan Demir, daha sonra esnaf kredisi çekerek kendi aracını satın aldı.

ARAÇ SAYISINI ARTIRIP KENDİ FİRMASINI KURDU

Demir, her geçen gün işini geliştirerek, araç sayısını artırdı ve kendi firmasını kurdu.

19 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLADI

Geçen 10 yıllık süreçte araç sayısını 15'e çıkaran Demir, 2'si şoför, 7'si hostes 9 kadın ile toplam 19 kişiye de iş imkanı sağladı.

İŞİNİ DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYOR

İskenderun'da kendi firmasında servis şoförlüğü yapmaya devam eden Demir, işini daha da büyütüp çok daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Üç çocuk annesi Dilek Demir, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

En büyük destekçisinin sağlık sektöründe çalışan eşi olduğunu anlatan Demir, eşi sayesinde ortaokul ve liseyi de açıktan tamamladığını dile getirdi.

Demir, bir araçla başladığı işinde zorlukların üstesinden geldiğini, şu anda hem kadın hem erkek çalışanlarıyla iş yerlerinde güzel bir ortamlarının bulunduğunu belirtti.

Velilerin ve öğrencilerin daha çok kadın çalışan bulunması dolayısıyla firmalarını tercih ettiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar bayan şoförlere imrenerek, hayranlıkla bakıyor. İlkokul, ortaokul ve liselere gidiyoruz. Aileler ve çocukları, bayan şoförleri gördükleri zaman daha çok seviniyor. Zamanla araçlarımı çoğaltıp, daha çok bayan şoför çalıştırarak onlara destek olmayı hedefliyorum."

Firmadaki çalışanlardan Elif İncesoy (32) da servis hostesi olarak başladığı işine şoför olarak devam ettiğini belirtti.

Eşinin şehir dışında çalıştığını, 2 çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını anlatan İncesoy, "Bu dönemin başından beri şoförlük yapıyorum. Çalışma saatlerimiz yarı zamanlı olduğu için çocuklarıma da kolaylıkla zaman ayırabiliyorum." dedi.

"SERVİSTE ÇOCUKLARA YAVRUMUZ GİBİ BAKIYORUZ"

Hatice Avcı (52), eşi ile aynı yerde uzun yıllardır şoförlük yaptığını söyledi.

İşini çok sevdiğini ve sağlığı elverdiğince şoförlük yapmayı istediğini ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"İnsanlar alkışlıyorlar, 'Sana helal olsun' diyorlar. Çok güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Herkes tebrik ediyor. Bütün bayanlara diyorum ki hiç boşuna evde oturmayın, elinizden ne iş geliyorsa yapın. Bir anneye yakışan en güzel şey çocuklarına bakmak. Biz de serviste çocuklara yavrumuz gibi bakıyoruz."

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır