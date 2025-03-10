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  4. Esnaf satışlarından memnun! 1800 TL'ye kadar çıkıyor... Yoğun geçiyor

Esnaf satışlarından memnun! 1800 TL'ye kadar çıkıyor... Yoğun geçiyor

10.03.2025 15:05
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Pastırmacı Yasin Güzel, Ramazan içindeki satışlardan memnun olduklarını söyleyerek, "Bizim için ilk ve son hafta çok daha yoğun geçer" dedi. Güzel fiyatlarla ilgili "Pastırma fiyatlarımız şu anda bin 200 TL’den başlıyor bin 800 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Esnaf satışlarından memnun! 1800 TL'ye kadar çıkıyor... Yoğun geçiyor

Ramazan’ın gelmesi ile sucuk içinin de tezgahlarda yerini aldığını söyleyen Yasin Güzel, "Ramazan’da da fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Sucuk fiyatlarımız aynı, 500 TL’den başlıyor 850 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da şu anda bin 200 TL’den başlıyor bin 800 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor. Tabi Ramazan gelince de Ramazan’ın vazgeçilmezi sucuk içi de tezgahlarımızdaki yerini aldı. Sucuk içinin fiyatı da şu anda yarım kiloluk paketler halinde satıyoruz ve yarım kilo fiyatı da 350 TL. Sucuk içinde yağ oranı az olursa kalitesi yüksek olur. Müşterilerimiz pişirirken yağ oranının az olmasına dikkat ederse de kalitenin yüksek olduğunu görürler" dedi.

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"SON HAFTA BAYRAM HAFTASI OLDUĞU İÇİN DAHA YOĞUN"

Güzel, Ramazan’ın özellikle ilk ve son haftasının kendileri için daha yoğun geçtiğini söyleyerek, "Ramazan’ın ilk haftası bizler için çok hareketli geçer. İnsanlar iftariyelik pastırmalarını ve sucuk içlerini evlerine alırlar. İlk haftadan sonra biraz durağan geçebilir. Tabii son hafta da bayram haftası olduğu için daha yoğun bir dönem başlar. Ramazan’ın ilk ve son haftası çok daha yoğun geçer bizler için. Vatandaşlarımız çok az da olsa sofralarında pastırmasını, sucuğunu, sucuk içini eksik etmesinler. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pastırma satış
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