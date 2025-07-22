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Esnafa kızdı, önce zam sonra daha fazla indirim yaptı

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Şanlıurfa’da mahalle fırıncısı Halil Toprak, aynı mahallede ekmek fırını çalıştıran esnaf arkadaşlarının zam yapmamasına sitem ederek 2 TL'lik zammın ardından 3 TL indirim yaptı. Toprak "Ben esnaf arkadaşlarıma dedim ki ekmek 12 TL olmuş, biz de bu zamma riayet edelim. Defalarca uyarmamıza rağmen arkadaşlarımız bize ters tepki verdi. Biz de şu an zararına satış yapıyoruz. Ekmek fiyatını 12 TL'den 9 TL'ye indirdik" dedi. Fiyatı gören bazı emekliler ise bu karara sevindiklerini belirtti.

Kentte, geçtiğimiz günlerde ekmekte yeni fiyat tarifesi, Şanlıurfa Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası’nın aldığı kararla yürürlüğe girdi. 9 Temmuz 2025 itibarıyla yapılan artışla birlikte gramajda herhangi bir değişiklik olmazken, fiyatlara yüzde 20 zam yapılmış oldu. Zam kararında artan un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor. Fırıncılar Odası yetkilileri, uzun süredir zam yapmadıklarını ve mevcut şartlarda üretimin sürdürülebilirliği için bu artışın zorunlu hale geldiğini ifade etti. Vatandaşlar ise temel gıda maddesi olan ekmeğe gelen zamma tepki gösterdi. Yeni tarifeye göre, ekmek fiyatı 10 liradan 12 liraya çıktı.

Esnafa kızdı, önce zam sonra daha fazla indirim yaptı 1

EKMEK 9 TL

Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde uzun yıllardır mahalle fırını işleten esnaf Halil Toprak, zam kararından sonra aynı mahallede bulunan bazı fırıncıların piyasayı bozduğunu söyledi. Uyarılara rağmen piyasaya göre hareket etmeyen fırıncılara sitem eden Toprak, 2 liralık zammın ardından 3 lira indirim yaptı. Toprak, "Ben Urfalı bir fırıncı olarak esnaf arkadaşlarıma dedim ki ekmek 12 lira olmuş, biz de bu zamma riayet edelim. Defalarca uyarmamıza rağmen arkadaşlarımız bize ters tepki verdi. Biz de şu an zararına satış yapıyoruz. Ekmek fiyatını 12 liradan 9 liraya indirdik. Tepsi pişirimi de ücretsizdir" dedi.

Esnafa kızdı, önce zam sonra daha fazla indirim yaptı 2

EMEKLİ VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ

Fırına ekmek almak için giden emekli vatandaşlardan Halef Haliloğlu, "Az önce fırına geldim. Ekmek 12 liradan 9 liraya düşmüş. Fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum. Bir emekli olarak bu karara sevindim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Zam indirim fırın emekli
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