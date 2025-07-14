Etikette indirim var: Kilosu 3 liraya düştü '2 TL'ye kadar satarız'

Kahramanmaraş Sebze ve Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bazı esnaf, domates hasadının erken yapılmasına rağmen salça sezonunun henüz başlamamış olmasından dolayı ürünleri satmakta zorlanmaya başladı.

Haldeki hareketliliğin beklenen seviyeye ulaşmadığını dile getiren esnaf, vatandaşların salçalık domates alımına yönelmemesinin piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Domatesin elde kalması, perakende satış yapan esnafı da ekonomik olarak zorluyor. Kimi satıcılar alıcı çekebilmek için fiyatlarda indirim yaptı ama tüketicinin ilgisi yine de düşük kaldı. Sıcakların artmasıyla birlikte salça sezonunun başlaması ve domatese olan talebin canlanması bekleniyor.

KİLOSU 3 LİRAYA DÜŞTÜ!

Salçalık domatese talep olmadığını vurgulayan hal esnafı Halil Demirci, "Biz domateslerimizi satamadık domatesler elimizde kaldı. 3 lira diyoruz ve elimizde kaldı satamadık, en sonunda suyu akıp gitti dökmek zorunda kaldık. Bunları da almak isteyen olursa 2 liraya kadar satarız elimizde çok. Burada şöyle bir durum var biz hem üreticiyiz, hem de hal esnafıyız. Salça dönemi tam başlamadı. O yüzden şu anda 2 liraya verebiliriz. Bu ürünün biraz daha birinci sınıfları 10 liraya satılıyor. Ürün küçük olunca da tercih edilmiyor. Çiftçilerin denetlenmesi lazım. Bazen herkes domates ekiyor. Bazı yıllarda da kimse domates ekmiyor. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için kota konulması lazım" diye konuştu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır