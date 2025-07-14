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Evinin bir odasını bu işe ayırdı! Rengarenk yapıp satıyor

Antalya'da yaşayan Gülnur Küçük (43), ağır otizmli oğlu Yağız (17) ile ilgilenebilmek için çalışma hayatına katılamadı. Evinin geçimini sağlayabilmek için Yağız uyuduktan sonra 'küçük dünyam' dediği odasında hazırladığı rengarenk erişte ve makarnaları satan Küçük, işlerini geliştirip, oğluna daha iyi bir yaşam sunmak istiyor.

Evinin bir odasını bu işe ayırdı! Rengarenk yapıp satıyor

Kepez ilçesinde yaşayan Gülnur ve Hakan Küçük çifti, 17 yıl önce Yağız ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Küçük çifti, Yağız 1 yaşına geldiğinde hareketlerinde değişiklik fark edince kontrol için doktora götürdü. Kontrollerin ardından Yağız'a, yüzde 98 ağır otizm teşhisi konuldu. Bu teşhisten sonra hayatları değişen Küçük çifti, yeni yaşamlarını çocuklarına göre şekillendirmeye başladı.

Evinin bir odasını bu işe ayırdı! Rengarenk yapıp satıyor 1

ODAYI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Ancak Yağız büyüdükçe sorunları da büyümeye başladı. Son olarak yaşadığı sıkıntılardan sonra oğlunu özel eğitim aldığı okuldan almak zorunda kalan ailede çalışan tek kişi olan Hakan Küçük, Yağız ile ilgilenebilmek için işi bırakmak zorunda kaldı. Bu süreçte Gülnur Küçük de kız kardeşine evde hazırlayıp, götürdüğü erişteleri iş yerindekilerin beğenmesi üzerine bu işi yapabileceğini düşündü. Oğluyla ilgilenen, her anında yanında olmaya çalışan Gülnur Küçük, evinin bir odasını 'küçük dünyam' dediği atölyeye çevirdi. Oğlu uyuduktan sonra geceleri rengarenk erişte ve makarnalar yapan Küçük, işini büyüterek Yağız'a daha iyi bir yaşam sunmak istiyor.

Evinin bir odasını bu işe ayırdı! Rengarenk yapıp satıyor 2

'KENDİMİ EVE KAPAMAMAK ZORUNDAYIM'

İlk başlarda çok zor günler yaşadıklarını belirten Gülnur Küçük, "Daha iyi olmak için çabalıyoruz. Gün boyu oğlumla vakit geçiriyoruz. Ablamın iş yerine götürdüğüm erişteleri bir hemşire almak istedi. Ona da hediye götürdüm ve sonrasında beni o teşvik etti. Hiç aklımda yokken bu işe başladım. Kendimi ayakta tutmak, eve kapamamak zorundayım. Özel bir çocuğum var, kendimi de rahatlatmak zorundayım. Bununla uğraşmak bana çok iyi geliyor. 1,5 yıldır yapıyorum. Burası için küçük dünyamdaki küçük atölyem diyorum" dedi.

Evinin bir odasını bu işe ayırdı! Rengarenk yapıp satıyor 3

'HİKAYEMİ İNSANLAR DİNLESİN İSTİYORUM'

İşini büyük keyifle yaptığını söyleyen Küçük, "Otizmli bir çocuk annesiyim, bu nedenle bütün ürünlerimizi doğal tercih ediyorum. Oğlumu ihmal etmekten korktuğum için gün içerisinde iş yapmıyorum. Gece oğlum uyuduktan sonra işe başlıyorum. Çocuğum çok erken uyanıyor ama ben ona ayak uyduruyorum. Bu seçimi kendim yaptım, asla çocuğumun düzenini bozmaya dayanamam. Hep bazı insanların hikayelerini dinledik. Ben de başarmak istiyorum, benim de hikayemi insanlar dinlesin istiyorum. Bir otizmli çocuk annesi olarak diğer annelere örnek olmak istiyorum. Benim ekmek kapım erişte olsun istiyorum" diye konuştu.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya otizm makarna erişte
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