Evlerde alkali su dönemi: Aquamab ile suyun doğru hali

Günümüzde suyun yalnızca temiz olması yeterli görülmüyor. Doğru pH değeri, dengeli mineral yapısı ve güvenilir arıtma teknolojisi, ev kullanıcıları için belirleyici hale gelmiş durumda.

Bu alanda öne çıkan markalardan biri ise Başaran Grup bünyesinde geliştirilen Aquamab su arıtma sistemleri.

SAĞLIK İÇİN ÖNERİLEN PH ARALIĞINDA ALKALİ SU

Aquamab markası altında sunulan Aquamab Premium ve Aquamab Alkali modelleri, evsel kullanım için alkali su üretimi odaklı olarak geliştirildi.

  • Aquamab Premium: pH 8–9
  • Aquamab Alkali: pH 7–8

Her iki cihaz da günlük içme suyunda denge, yumuşak içim ve istikrarlı kalite beklentisini karşılamayı hedefliyor.

İKİ MODEL, ORTAK GÜÇLÜ STANDARTLAR

Aquamab Premium ve Aquamab Alkali modelleri;

3 yıl garanti ve kasko güvencesi, Türkiye genelinde montaj ve teknik servis, kaçak sensörü, yüksek kaliteli alkali filtre sistemi, pompalı–pompasız seçenekler ve kompakt tasarım gibi güçlü ortak özellikler sunuyor.

Su arıtma cihazı seçerken, yalnızca fiyatı değil; cihazın alkali su üretim kapasitesi, pH dengesi, filtre kalitesi, garanti süresi ve yaygın teknik servis desteği gibi uzun vadeli kullanım kriterlerini birlikte değerlendirmek büyük önem taşıyor.

MARKANIN ARKASINDAKİ İSİM VE YAKLAŞIM

Aquamab, su arıtma sistemlerini yalnızca bir cihaz değil, mühendislik temelli bir çözüm olarak ele alan bir anlayışla geliştiriliyor. Bu yaklaşımın arkasında, Başaran Grup’un kurucusu Zekeriya Başaran bulunuyor. AR-GE, üretim, teknik servis ve bayi yapılanmasının tek merkezden yönetilmesi, markanın sahadaki en güçlü farklarından biri olarak öne çıkıyor.

KURUMSAL TECRÜBEDEN GELEN GÜVEN

Başaran Grup’un ısıtma ve iklimlendirme alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesi, Aquamab markasına kurumsal ölçek, teknik disiplin ve sürdürülebilir kalite kazandırıyor. Bu sayede Aquamab, evinde içtiği suya gerçekten önem veren kullanıcılar için güvenilir bir alternatif haline geliyor.

Sonuç

Aquamab;
alkali su odağında geliştirilen, garantili, yerli teknik destekli ve uzun vadeli kullanım sunan bir su arıtma sistemi olarak öne çıkıyor.

