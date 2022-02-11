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Fabrika gibi çalışıyorlar! Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira

11.02.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde bu yıl dalında dip fiyatı gören narenciye ürünlerini kadınlar yöresel lezzetlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Kırsal mahallerde kazan kaynatan kadınlar, 1 TL’ye dalında satılan narenciye ürünlerinin tatlısını yaparak 30-50 kat fazla fiyata satışa sunuyor.

Fabrika gibi çalışıyorlar! Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira

Kozan’a bağlı Tılan Mahallesinde yaşayan Özge Bolat, dalından taze taze topladığı limon ve turunçların kabuklarından tatlı yapıyor. Limon ve turunç gibi bölgenin simgesi lezzetlerinin bu yıl dalında ucuz ama kadınların ellerinde değerlendiğini söyleyen Bolat, 1 aylık yoğun emek ile hazırladıkları limon ve turunçların toplanması, temizlenmesi ve kaynatılması ile narenciyenin tatlı yolculuğunun kadınların ekonomik kazanç kapısı olduğunu ifade etti.

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Her mahallede kadınların fabrika gibi çalıştığını söyleyen Özge Bolat, "Kara kazanda şerbetlerini hazırladık, limonları tek tek dizdik, acılarını çıkardık. Uzun bir hazırlık süreci oldu. Limon dalında kaldı bizde değerlendirdik tatlısını yaptık. Kozan Belediyemiz çok güzel destek oldular. Hem sosyal medyadan hem de belediyemiz desteği ile mahallemiz üretime geçti. Kadınlara destek verilince dalında çürüyen limonlar değerlendi. Limon tatlısı 1 ay gibi zorlu yolculuğu var. Toplanması acısının çıkarılması ile başlıyor ardından kaynamaya başlıyor. 30-50 TL arasında fiyatı değişiyor. Ayda 200 kavanoz yaptım" diye konuştu. (İHA)

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Adana
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