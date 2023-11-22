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Faizsiz kredi imkanı sunulacak; 12 ay geri ödemesiz! Sel ve fırtınadan etkilenen KOBİ'lere destek programı

22.11.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Son günlerde aşırı yağışlardan ve fırtınadan etkilenen illerdeki KOBİ'lere faizsiz kredi imkanı içeren destek kredisi programı başlatılıyor. Destek kapsamına giren bölgeler arasında Zonguldak Ereğli, Batman merkez, Diyarbakır Bismil, İstanbul Şile, Bursa Gemlik yer alıyor.

Faizsiz kredi imkanı sunulacak; 12 ay geri ödemesiz! Sel ve fırtınadan etkilenen KOBİ'lere destek programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için Acil Destek Kredisi Programı başlatılacağını duyurdu. Hasarlarını belgeleyip kayıt altına alınan KOBİ'ler 1 milyon liraya kadar faizsiz krediden yararlanabilecek.

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12 AY GERİ ÖDEMESİZ, 24 AY VADELİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. KOBİ'lere destek programını Kacır şöyle açıkladı:

"Bu hafta yine Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ’lerimiz için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı başlatıyoruz.

Zonguldak Ereğli’de, Batman merkez, Diyarbakır Bismil, İstanbul Şile, Bursa Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ’ler, program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz olarak erişiyor olacaklar. Kredi ilk 12 ayı geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak."

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