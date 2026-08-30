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Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar

Karadeniz Bölgesi'nde fındıkta hasadı tamamlayan üreticiler, kurutma işlemine başladı. Trabzon'da üreticiler, bölgenin eğimli arazi yapısı nedeniyle sahil yolunun kenarına fındık seriyor. Güneş altında ter döken üreticiler, hırsızlık riskine karşı da ürünün başında nöbet tutuyor.

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındığın hasadını yapan üreticiler, kurutma mesaisine başladı. Karadeniz’in yüksek kesimlerinde hasat devam ederken, alçak kesimlerde olgunlaşan fındığını toplayan üreticiler kurutma işlemlerini sürdürüyor. Bahçelerinde topladıkları fındığı dik ve eğimli arazi yapısı nedeniyle kurutmak için düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, son dönemde yağışların da etkili olması nedeniyle harman olarak Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor.

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 1

Sahil boyunca kaldırımlara serdikleri fındığı kurumaya bırakıp güneş altında ter döken üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı ise kurdukları çadır ve araçlarında nöbetleşe kalıyor.

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 2

‘GECELERİ BAŞINDA BEKLEMEK ZORUNDAYIZ’

Fındık üreticisi Abdulkadir Kaya, kurutma işlemi sırasında gece gündüz nöbet tuttuklarını ifade etti.

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 3

Kaya “Köyümüz en yüksek köylerden biri. Eğim çok fazla, hata şansınız yok uçurumdan aşağıya bile uçulabilir. Oralarda fındık kurutmak zor. Her sene İstanbul’dan gelip bir şekilde topladığımız fındığı sahil yolu kenarına serip kurutup, satıyoruz. Öğleden sonra köylerde yağış oluyor. Havalar iyi giderse 1 haftada kurumuş oluyor. Çok zahmetli oluyor. Geceden sabaha başında beklemek zorundayız. Hırsızlık olayları da çok oluyor. Fındık baştan aşağıya zahmet gibi geliyor” dedi.

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 4

‘FINDIĞI KÖYDE KURUTAMAYINCA SAHİLE GETİRDİK’

Nurten Şebelek, eğimli arazisi ve yüksek kesimlerdeki yağmur nedeniyle fındığını sahil yoluna taşıdığını belirtti.

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 5

Şebelek, “Fındık işi çok zor. Bu sene zaten çok da fındık yoktu. Toplamak da çok zahmetli oluyor. Köyümüzde yağmur yağıyor, kurutamayınca aldık sahile getirdik. Yağmur yağmazsa 4 günde kuruyor. Köyde olunca 1 haftada bile kurumaz. Güneşin altında bekliyoruz. Gece de arabalarda nöbet tutuluyor” ifadelerini kullandı.

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 6

‘MECBUREN BURAYA TAŞIYORUZ’

Fındığını kuruması için sahil yolundaki kaldırıma seren üretici Kamil Şebelek, “Fındığımızı topladık, gelip sahil yolu kenarına serdik. Kuruttuktan sonra patoz işlemi yapacağız. Patoztan geçtikten sonra da kurutuyoruz. Toplayana günlük 3 bin lira veriliyor, patoz makinesinin saati de 6 bin lira. Fındığı alıp sahil yolu kenarına getirmek derken hepsi zahmetli. Köylerimiz eğimli ve yağmurlu olunca mecburen buraya taşıyoruz” diye konuştu.

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 7

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 8

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 9

Fındıkta mesai başladı: Gece gündüz sahilde nöbet tutuyorlar 10

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık Trabzon Karadeniz hasat nöbet
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