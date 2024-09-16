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  4. Fiyatı 10 bin TL... Onlar 50 TL'ye yapıyor! İşleri 3 kat arttı! Talebe yetişmeye çalışıyorlar

Fiyatı 10 bin TL... Onlar 50 TL'ye yapıyor! İşleri 3 kat arttı! Talebe yetişmeye çalışıyorlar

16.09.2024 16:56
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Ayakkabı, çanta ve valizlerin pahalı olması, tamircilerin işine yaradı. İşleri 2-3 kat artan tamirciler, başka ustalardan destek alarak taleplere yetişmeye çalışıyor. 33 yıllık tamirci Mecnun As, "Ufak tefek tamir işlerinden ayakkabı altı değişme 400-500 TL, spor ayakkabıların yama tamir işleri 50 TL’den başlayıp yukarıya doğru çıkıyor" derken bugün ortalama bir ayakkabının 2 bin TL'ye satıldığını, markalarda bu rakamın 10 bin TL'ye çıktığını söyledi.

Pandemi sonrası insanların davranış biçimleri de değişti. Önceden deforme olan bir eşya kıymetsiz görülüp çöpe atılırken, artık tamir yolu tercih ediliyor. Artık deforme olan eşyaların çöpe atılmayıp tamir edildiğini belirten tamirciler, ayakkabı, valiz ve çanta onarım işlerinin önceki yıllara göre 2-3 kat arttığını söyledi.

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“TAMİRCİ ESNAFININ İŞLERİ 2-3 KAT ARTTI”

Çanta, ayakkabı ve valiz gibi eşyaların sıfır fiyatının cep yaktığını ve bu nedenle tamir işlerinin oldukça arttığını ifade eden 33 yıllık tamirci Mecnun As, “İşimi severek yapıyorum. Özellikle pandemi öncesi işlerimiz rutininde ilerliyor, yoğunluk olmuyordu. Covid-19 sonrası alım gücü değiştiğinden birçok tamirci esnafının işleri 2-3 kat arttı. İşlere yetiştiremediğimizden takviye olarak başka ustalardan destek alıyoruz. Alttan yetişen çırak yok ama yine de piyasadaki ustalarla işi götürüyoruz” dedi.

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"SPOR AYAKKABILARIN YAMA TAMİR İŞLERİ 50 TL'DEN BAŞLIYOR"

Ayakkabıların yanı sıra valiz ve çanta tamirinde de artış yaşandığını anlatan As, “Ufak tefek tamir işlerinden ayakkabı altı değişme 400-500 TL, spor ayakkabıların yama tamir işleri 50 TL’den başlayıp yukarıya doğru çıkıyor. Yapacağımız işin emeğine göre ücret değişiyor." dedi.

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"MARKALARDA 10 BİN TL'YE KADAR BİLE AYAKKABI VAR"

As, "Bugün ortalama bir ayakkabı 2 bin TL’den satılıyor. Markalarda ise 10 bin TL’ye kadar bile ayakkabı var. Bugünlerde en çok spor ayakkabı tamiri yapıyoruz. Önümüz kış. Yavaş yavaş botlar gelmeye başladı. Bunların yanı sıra üniversite öğrencilerinin valiz ve küçük yaştaki çocukların çanta tamir işleri de oldukça fazla geliyor. Çantalar ve valizlerde çekme sapları, tutma sapları, fermuar ve yama gibi tamirler yapıyoruz” diye konuştu.

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Tamircilerin yer aldığı pasajda dükkanların önündeki çanta, ayakkabı ve valizler tamir sırasını bekliyor. (İHA)

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AW288666_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ayakkabı tamir
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