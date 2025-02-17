Fiyatı 100 TL'ye düştü, kasa kasa satıldı! Kısa sürede bitti, uzun kuyruklar oldu 'Bundan sonra fiyat düşmez'

Havaların soğuması ve denizlerde balığın bollaşması ile birlikte Edirne’deki balık satıcılarında hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü. Fiyatın düştüğünü gören vatandaşlar, balık satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

FİYATI 100 TL'YE DÜŞÜNCE KISA SÜREDE TÜKENDİ

Edirne’de geçtiğimiz günlerde kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Yaşanan bolluk hem satıcının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Hamsi, bolluk sonrası kilogramı 100 liradan alıcısını buldu.

"KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU NEDENİYLE FİYATLAR DÜŞTÜ"

Geçen hafta kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatının bu hafta 100 liraya düştüğünü söyleyen Balıkçı Yusuf Çimen, Karadeniz’de hamsi bolluğu nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti.

"1 GÜNDE 300-350 KASA SATIŞ"

Halkın yoğun talebi olduğunu ve satışların iyi gittiğini belirten Çimen, 1 günde 300-350 kasa arasında satış yaptıklarını ve ilginin devam ettiğini ifade etti.

"BUNDAN SONRA FİYATLARDA DÜŞÜŞ OLMAZ"

Zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Çimen, sezonun sonuna yaklaşıldığını ve bundan sonra fiyatlarda düşüş olmayacağını aktardı.

Vatandaşlardan Şakir Bertan, arkadaşıyla birlikte balık almaya geldiklerini ve 10 kilo balık almak için sıraya girdiklerini belirtti. Fiyatların düşmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Bertan, dar gelirli ailelerin de balık alabilmesi açısından bu durumun güzel olduğunu aktardı.

Annesi ile birlikte balık almaya geldiklerini söyleyen Sevgi Ergöl, hamsi balığını çok sevdiklerini ve fiyatının düştüğünü görünce almaya geldiklerini belirtti. (İHA)