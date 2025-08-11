FİNANS

Fiyatı 1500 TL! Harry Potter, Truva, Yüzüklerin Efendisi filmlerine bile verdiler

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’da üretilen coğrafi işaretli Maraş yemenisi, Harry Potter, Truva, Yüzüklerin Efendisi gibi dünyaca ünlü filmlerin yanı sıra Diriliş Ertuğrul, Barbaros Hayreddin gibi yerli yapımların da kostümlerinde yer aldı. Aile mesleğini 25 yıldır sürdüren yemeni ustası Çiğdem Kopar, dedesinden babasına, babasından kendisine uzanan geleneği bozmadan üretime devam ediyor.

Dünyaca ünlü filmlerin kostümlerinde yer alan Maraş yemenisi üretimi sürüyor. Maraş yemenisi, tamamen el işçiliği ile doğal deriden yapılan, ayağı terletmeyen ve ayağın elektriğini alan geleneksel bir ayakkabı olarak biliniyor. Tabanında manda köselesi, yüzünde dana derisi, iç astarında ise koyun ve keçi derisi kullanılan yemeni, hem günlük kullanım hem de sahne ve kostüm prodüksiyonları için tercih ediliyor. Yüzyıllardır süregelen bu zanaat, ustalarının titizliği sayesinde özgün formunu koruyor.

Tarihi Kapalı Çarşıda dede ve babasından öğrendiği yemeni mesleğini yerine getiren Çiğdem Kopar, "Kapalı Çarşı'da tarihi içerik yemeni üretimi yapıyoruz. Maraş'a tescilli içeriklerimiz, yemenilerimiz. Aynı zamanda da el sanatları hocasıyım. Yaklaşık 15 yaşından beri bu işin içindeyiz. Babamdan dedemden öğrendim. 25 yıldır da aktif olarak bu mesleğe devam ettiriyorum. Bayan, erkek ve çocuk olmak üzere her yaş için çarp modellerimiz mevcut" dedi.

"DERİ VE TAMAMEN EL YAPIMI OLMASI EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ"

Coğrafi işaretli bir ürünü ürettiklerini aktaran Kopar," Kahramanmaraş'a ait. Orijinal deri olması, tamamen el yapımı olması en büyük özelliği. Vücuttaki, ayağımızdaki elektriği çekiyor. Vücut da ayağımızı terlettirmiyor. Ayaktaki teri çekiyor. Bu belgesel olarak da çekilmişti daha önce, kanıtlanmıştır. Çünkü tabağında kimyasal hiçbir şey olmadığı için yerden topraklama yapılıyor. Üç çeşit hayvan derisinden üretiyoruz. Tabanları manda köselesi, yüzleri dana derisi, iç hastaları koyun ve keçi derisinden üretiliyor. Babam Alaaddin Kopar rahmetli oldu. Abim Hüseyin Kopar'la birlikte Haryy Poter, Truva filmine ilk çarık vererek bu yolculuğa çıktık. Dünyaya, Türkiye'ye hatta Kahraman Maraş'ın adını filmlere çarık verdikten sonra daha çok duyurduk. Çarığı daha çok herkesin tanıdı bu sayede. Hala abim Hüseyin Kopar şu anda filmler için çalışıyor. O sadece filmlere yapıyor. Truva, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, yerel Türk dizilerinde de tabii ki Barbaros Hayreddin, Son Osmanlı, birçok Diriliş Ertuğrul bu filmlerinde kostümlerinin yapımında ve deri çarık ayaklarına giydikleri çarıkları da abim Hüseyin Kopar üretiyor" diye konuştu.

Hala üretime devam ettiklerine dikkat çeken Kopar, "Benim için babamızın mesleğini devam ettirmek en güzel yanı. Babamın bize öğrettiği şekilde orijinalliğini, eski halini, tarzını bozmadan yapıyoruz. Çarıkta mesela bazen farklı model arıyorlar ama biz orijinal halini bozmadan, dedemizden, atamızdan öğrendiğimiz şekilde modelleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Abim, kardeşim, eşim biz bu işi gücümüz yettiği kadar Kahramanmaraş'ta devam ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Geçen yılla bu sene aynı fiyata satmaya çalıştıklarını da anlatan Kopar, bin 200 ile bin 500 TL arasında değiştiğini söyledi.

Çorum'dan geldiğini ifade eden Fatih Doğan, "Çarşımızı geziyoruz hanımefendinin iş yerini gördük bu el işçiliği dikkatimi çekti denemek giymek isterim" dedi.

Osmaniye'den gezmeye gelenlerden bir kadın ise" Çarıklarımız çok güzel atalarımız giymiş biz de giyeriz yaz mevsiminde rahatlatır ayakları" diye konuştu. (İHA)

