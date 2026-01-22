Fiyatı 3500 TL'den başlıyor, 5 yıl gidiyor! Rusya'da öğrendi, yapıp satıyor

Rusya'dan gelen Natalya Yiğit, kendi ülkesinde öğrendiği keçe ustalığına Eskişehir'de devam ediyor. Bir ürün çıkarmanın çok zor olduğu ve 4 gün ila 1 hafta arasında sürdüğünü belirten Yiğit, günde 8-9 saat arasında çalıştığını aktardı.

Ayrıca ürettiği ürünlerin yıllarca kullanılabildiğini anlatan Yiğit, bu ayakkabıların ayak kokusuna ve sağlığına iyi geldiğini söyledi.

"UZUN YILLAR BOYUNCA ASLA BOZULMUYOR"

Konu hakkında konuşan Natalya Yiğit, "Bir terliğin yapımı, sabahtan akşama kadar günde 8-9 saat çalışmayla tam 4 gün sürüyor. Bu kadar emek verilmesinin sebebi kullandığım özel teknik. Ürünlerim oldukça sert bir yapıya sahip ve formu uzun yıllar boyunca asla bozulmuyor. Keçeden yapılmasının en büyük özelliği ise ayak sağlığına olan faydası. Bu terlikler kışın sıcak, yazın ise serin tutuyor; en önemlisi de hava aldığı için asla koku yapmıyor. Erkeklerin normal ayakkabılarında yaşadığı koku problemi bu terliklerde kesinlikle olmuyor. İnsanlar genelde keçeyi yumuşak bir patik gibi düşünüyor, ama benim yaptıklarım ayakkabı kadar sağlam ve dayanıklı; adeta bir "ev ayakkabısı" niteliğinde. Hatta deri ve dış taban kullanarak dışarıda giyilebilecek ayakkabılar da yapıyorum fakat onların yapımı bir haftadan fazla zaman alıyor" dedi.

"BİR ANLAMDA ÖMÜRLÜK BİR YATIRIM OLUYOR"

Ürünlerin fiyatlandırmalarından da bahseden Yiğit, "Fiyatlar 3 bin 500 TL’den başlıyor; tasarıma ve boyuta göre değişiklik gösteriyor. Belki fiyatı yüksek gelebilir, ama bu terliği bir kere alan, kalitesi sayesinde 5 yıl boyunca rahatlıkla kullanabiliyor. Yani bir anlamda ömürlük bir yatırım oluyor" dedi.

"BU İŞİ ÖĞRENMEK İSTEYEN, KURS TALEP EDEN ÇOK KİŞİ OLUYOR"

Yiğit, "Çevremden ve internet üzerinden bu işi öğrenmek isteyen, kurs talep eden çok kişi oluyor. İleride online kurslar vermeyi de düşünüyorum. Sadece terlik değil; şapka, eldiven ve çanta gibi farklı ürünler de üretiyorum. Ancak terlik yapmak, formunu koruması ve sağlıklı olması açısından gerçekten büyük bir ustalık ve sabır gerektiriyor" şeklinde konuştu.

