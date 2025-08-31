FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fiyatı 4 bin TL'ye kadar çıkıyor! Telaş başladı...

Okul sezonuyla beraber ailelerde de okul için alışveriş telaşı başladı. Aileler çocuklarının okul alışverişinde farklı fiyat aralıklarıyla karşılaşıyor. Eskişehir'de veliler çocuklarına okul çantası tercihinde bulunurken, 250 ile 4 bin TL arasında geniş bir fiyat yelpazesinde tercih yapabiliyor.

Fiyatı 4 bin TL'ye kadar çıkıyor! Telaş başladı...

Okul sezonunun açılmasıyla beraber vatandaşlar çocukların ihtiyaçları için alışveriş yapmaya başladılar. Bu noktada ise ilk alınan araç gereçlerden biri çanta oluyor. Her ekonomiye göre geniş bir fiyat yelpazesine sahip olan okul çantalarında veliler çocuklarının ihtiyacına göre tercihte bulunabiliyor.

Fiyatı 4 bin TL ye kadar çıkıyor! Telaş başladı... 1

"250 TL'DEN BAŞLAYIP YAKLAŞIK 4 BİN TL'YE KADAR ÇANTALARIMIZ VAR"

Uzun zamandır Eskişehir'de çanta satan Fatma Aydın, okul sezonun açılmasıyla beraber çanta fiyatları hakkında, "Aile işletmemiz burası. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Kiracı da olmadığımız için Eskişehir'de fiyatlar bizde bir tık daha uygun. Çantalarımızda en uygun ürünlerden, en kaliteli ürünlere kadar birçok çeşidimiz mevcut. 250 TL'den başlayıp yaklaşık 4 bin TL'ye kadar çantalarımız var. Kalite kalite değişiyor tabii. Mesela en uygun ürünlerimizle yardımcı olmaya çalışırsak yaklaşık bin liraya beslenme çantasını, kalemliğini, suluğunu, beslenme kabını hepsini alabiliyor. Her zaman kaliteyi ucuza almak önemlidir" dedi.

Fiyatı 4 bin TL ye kadar çıkıyor! Telaş başladı... 2

"HER ÇOCUĞA HİTAP EDEBİLİYORUZ"

Ayrıca çocukların yaştan yaşa göre çanta tercihlerinin değiştiğini aktaran Fatma Aydın, "İlkokul çocukları daha çok karakterli seviyorlar, onlardan istiyorlar. Ortaokul çocukları daha düz çanta tercih ediyorlar. Kız çocukları daha renkli ve düz. Erkek çocukları daha koyu ve düz renkler tercih ediyorlar. Her şekle uygun çantamız mevcut. Her çocuğa hitap edebiliyoruz açıkçası" şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zirai donun etkileri traktör satışlarına yansıdıZirai donun etkileri traktör satışlarına yansıdı
İhtiyaç sahibi öğrenciler için "Ulaşım Desteği" yeni eğitim öğretim yılında da devam edecekİhtiyaç sahibi öğrenciler için "Ulaşım Desteği" yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek

Anahtar Kelimeler:
alışveriş okul çantası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

İşi büyütüp fabrikaya dönüştürdü! 'Bu meslek seni bırakmaz'

İşi büyütüp fabrikaya dönüştürdü! 'Bu meslek seni bırakmaz'

'İnternette görüyorduk, herkese tavsiye ederim' Eşi emekli olunca memlekette kurdu

'İnternette görüyorduk, herkese tavsiye ederim' Eşi emekli olunca memlekette kurdu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.