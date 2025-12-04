FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fiyatı 40 TL'den 10 TL'ye düştü: 'Satıp bitirmeye çalışıyoruz'

Çanakkale'nin Bayramiç, Ezine ve merkeze bağlı batak ovasında yetişen ünlü Çanakkale domatesi son hasadı yapılırken fiyatı 10 TL'ye kadar düştü. Bayramiçli üretici ve pazarcı Mehmet Demiroğlu ""Yağmurdan sonra domatesler bozulunca pazarda 10 liraya kadar düştü. Yağmur yağınca üzerinde cildinde leke, üzerinde toprak, çamur oluyor. Biz de 10 liraya satıp bitirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatı 40 TL'den 10 TL'ye düştü: 'Satıp bitirmeye çalışıyoruz'

Çanakkale'nin kendine has aroması ve rengiyle markalaşan domatesi, lezzetini Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı'ndan esen rüzgarların yanı sıra potasyum oranı yüksek topraklarından alıyor. Lezzetinin sırrı, rüzgar ve toprak olan, Bayramiç, Ezine ve merkeze bağlı batak ovasında yetişen meşhur Çanakkale domatesinin bazı tarlalarda son hasadı yapılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Cebimiz para görüyor' Yoğun talep var: Her mevsim aranır oldu 'Cebimiz para görüyor' Yoğun talep var: Her mevsim aranır oldu

Fiyatı 40 TL den 10 TL ye düştü: Satıp bitirmeye çalışıyoruz 1

Yağmurların bölgede yoğun yağması nedeniyle tarlada nadir de olsa kalan Çanakkale domateslerinin bozulmaması için üreticiler tarlada kalan son domatesleri satıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOBİ'lere destek artıyor: 'Çalışanı çıkarmayı düşünüyorduk ama...' KOBİ'lere destek artıyor: 'Çalışanı çıkarmayı düşünüyorduk ama...'

Fiyatı 40 TL den 10 TL ye düştü: Satıp bitirmeye çalışıyoruz 2

TEZGAHLARDA 10 TL'YE KADAR DÜŞTÜ

Sezon ortasında 40 TL gibi fiyatlara satılan Çanakkale domatesi son hasadında Bayramiç ilçe pazarı tezgahlarında 10 TL'ye kadar düştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2021'de başvurdu, 4,5 milyon TL çıktı! Tesis kurdu: 20 ile satıyor 2021'de başvurdu, 4,5 milyon TL çıktı! Tesis kurdu: 20 ile satıyor

Fiyatı 40 TL den 10 TL ye düştü: Satıp bitirmeye çalışıyoruz 3

"10 LİRAYA SATIP BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bayramiçli üretici ve pazarcı Mehmet Demiroğlu (46) "Yağmurdan sonra domatesler bozulunca pazarda 10 liraya kadar düştü. Yağmur yağınca üzerinde cildinde leke, üzerinde toprak, çamur oluyor. Biz de 10 liraya satıp bitirmeye çalışıyoruz. Meşhur Çanakkale domatesi zaten bu senen alıcı olmadığı için çoğu domates tarlada kaldı. Yağmurlar da gelince bozuldu zaten" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dağlardan fışkırdı: Kilosu 100 TL'ye düştü Dağlardan fışkırdı: Kilosu 100 TL'ye düştü

Fiyatı 40 TL den 10 TL ye düştü: Satıp bitirmeye çalışıyoruz 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gayrimenkulde yeni rekor! Tapuda işlem 18,4 milyonu aştıGayrimenkulde yeni rekor! Tapuda işlem 18,4 milyonu aştı
"İlk altın" için tarih belli oldu"İlk altın" için tarih belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
domates Çanakkale fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.