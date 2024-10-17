Fiyatı 50 bin dolar! 'Bu para az bile diyorlar' Rakamı abartı bulanlara yanıt verdi 'Gülünç geliyor onlara'

Adana 3.Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı’nda 50 bin dolar değerindeki, 210 gram ağırlığında olan Osmanlı Sıkma Kehribar tespih görücüye çıktı.

"KOLEKSİYONLARIN GÖZDESİ"

Tespihi satan Mehmet Demir, ”Tespih Osmanlı Sıkma kehribardır. 1900’lü yıllarda Almanlar tarafından üretilen malzemeden yapılmış tespihtir. 210 gram ağırlığı vardır, tespihi değerli kılan tek parça oluşu ebat ölçüleri değerli kılıyor. Muadillerini geçerek, koleksiyonların gözdesi aranan haline geliyor” dedi.

“KOLEKSİYONERLER 50 BİN DOLARA AZ DİYOR”

Demir, ”Fiyatı 50 bin dolardır. Tespihi bilmeyenler, kültürünü bilmeyenler Osmanlı sıkma kehribara vakıf olmayan 50 bin dolar gülünç geliyor onlara. Bunu bilmeyenler 50 bin dolar çok abartı bir meblağ geliyor, işi bilenler bunun koleksiyonerliği yapanlar tespihi görünce 50 bin doların az olduğunu belirtiyor” sözlerine yer verdi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır