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Fiyatı 650 bin TL! Baba mesleğine başladı: Pandemide talep patladı

02.09.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını süresince kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenlerin karavanlara olan ilgisini gören Düzce'deki bir imalatçı 4X4 arazi araçlarını karavana dönüştürüyor. Binek araçlarla yaylalara çıkamayan doğa tutkunları, aldıkları karavanlar ile tüm arazi koşullarında seyahat edebilmenin tadını çıkarıyor. Pandemi döneminde yoğun talep alan Kadir Badur, bu mesleği babasından öğrendiğini belirtirken fiyatların ise 350 ila 650 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Fiyatı 650 bin TL! Baba mesleğine başladı: Pandemide talep patladı

Koronavirüs salgını sonrasında vatandaşlar tatillerini doğada yapmaya başladı. Özellikle Karavan’a olan talep ciddi oranda arttı. Düzce’de yıllardır arazi araçlarını karavan olarak dönüştüren Kadir Badur’da, taleplere yetişmekte zorlanıyor.

"BABA MESLEĞİ"

Binek araçlarla yaylalara gidemeyenlerin tercihi olan arazi araçlarını karavana dönüştürme hikayesinde küçük kızının büyük etkisi olduğunu belirten Badur, “Çocukluğum babamın iş yerinde sanayi çarşısında geçti. Oradan bu işleri öğrendik. Bizim ustamız babamız.

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Daha sonra bu iş bizde merak haline geldi. Uzun yıllar avcılık yaptım. Bu araçların doğada ne hitap ettiğini ne istediğini çok iyi bilerek bu işe başladım. Arazi araçlarının karavana dönüştürme fikrinin kızım Yaren’den geldi. Çok enteresan bir şekilde. Daha önce 5 kapı dediğimiz araçlar ile araziye gidiyorduk. Bana bir gün babacım bunlarda tuvalet yok su yok. Biraz daha konfor istedi. Daha sonra ben arkamda gördüğünüz aracı 2.5 sene önce aldım. Onun için bunu yapmaya başladım. Kızım Yaren için güzel bir şey yapmaya çalıştım. Adı da zaten Yaren’in karavanı olarak kaldı” dedi.

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"SİZ NEREYİ HAYAL EDİYORSANIZ ORASI EVİNİZ OLUYOR"

Arazi aracı ile her yere gidilebildiğini belirten ve içerisinde bir evde olması gereken bir çok şeyin olduğunu belirten Badur, “ İçine kasetli tuvalet, iki tane lavabo, buzdolabı, güneş paneli, 2+2 4 kişilik yatak kapasitesi, kliması, ısıtıcısı var bütün konfor var. Birde bu araçlarda şöyle bir şey var. Diğer arazi araçları gibi çekme karavanlar gibi değil. Bunda komşuluk yok. Siz nereyi hayal ediyorsanız evinizi oraya götürüyorsunuz. Ben kendi hayallerimden yola çıkarak açıkçası bu işe başladım. Diğer arazi araçlarından farklı bir konumda olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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"PANDEMİDEN ÖNCE BU İŞİ YAPMAYA BAŞLADI"

Koronavirüs salgını sonrasında vatandaşların karavana olan ilgisinin arttığını belirten Badur, “Pandemide insanlarda ister istemez bir sosyal mesafe olayı oldu. İnsanlar doğada daha özgür, daha rahat yaşama koşullarına sahip olmak istediler. Bu düşünce akımı da insanları karavana itti. Ama biz pandemiden önce bu işi yapmaya başlamıştık. Ben doğayı çok seviyorum. Çok sevdiğim için böyle bir uygulama yaptım. Başka isteyenler oldu. Bu şekilde birbirini sürükledi ve şu anda araçları yapmaya devam ediyoruz. 7 tane aracımız var” şeklinde konuştu.

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"FİYATLARI 350 İLA 650 BİN LİRA ARASINDA"

Arazi araçlarına uyarladığı karavanın içeriğine göre fiyatları değişebildiğini belirten İmalatçı Badur, “Bu araçların fiyatları 350 ila 650 bin lira aralığında değişiyor. Kim ne isterse ona göre amaca göre oluyor. Kimi avda kullanmak istiyor, içine köpek koymak istiyorum diyor.

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Ben ailem ile birlikte yaşamak istiyorum diyenler oluyor. 2 kişi kalmak isteyen var 4 kişi kalmak isteyen var. Onlar nasıl isterlerse biz bu araçları onlara göre dizayn ediyoruz. Bu araçlar binek araçlar gibi değil. Dört çeker dediğimiz araçlar. Fakat bu araçlarda şöyle bir durum var.

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Dört tane dört çeker modu var. Çok güçlü araçlar. Binek araçlar ile gidemeyecek olduğunuz doğanın içerisinde olan yaylalara mesire alanlarına her yere gidebilirsiniz. İstediğiniz yere gider. Kısacası nerede konaklamak istiyorsanız oraya giderek konaklayabilirsiniz” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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