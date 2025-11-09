FİNANS

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Amasya’da semt pazarlarında soğan 7 aydır kilosu 10 TL'den satılıyor. Pazarın en hesaplı ürünü olan soğan, şehirde tanesi 12,5 TL’ye satılan ekmek ve metreküpü 19 TL olan sudan daha ucuz.

Türkiye’de soğan üretiminin en fazla gerçekleştirildiği ikinci şehir olan Amasya’da bu yıl 90 bin dekar alanda yapılan ekiminden yaklaşık 500 bin ton rekolte elde edildi. İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine de ihracatı sağlandı.

Fiyatı 7 aydır 10 TL Sudan ucuz Durumu türkü söyleyerek anlattı 1

"BİR TANE EKMEK İNSANIN KARNINI DOYURMUYOR"

50 yılı aşkın süredir semt pazarında esnaflık yapan Elvan Bulut, "Amasya’da soğanın kilosu 10 TL, ekmeğin tanesi ise 12,5 TL’den satılıyor. Bir tane ekmek insanın karnını doyurmuyor. Gramajı ufalıyor, parası çoğalıyor" dedi. Bulut, bu durumu ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana’ türküsünü seslendirerek dile getirdi.

Fiyatı 7 aydır 10 TL Sudan ucuz Durumu türkü söyleyerek anlattı 2

"SOĞAN 7 AYDIR 10 TL’DEN SATILIYOR"

Amasya Belediyesi meclis üyesi olan Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven de soğanın sudan ucuz olduğunu belirterek, "Pazarın en ucuzu soğan. Yaklaşık 7 aydır 10 TL’den satılıyor. Sudan ucuza satılıyor. Kışın da bol bol soğan alınıp, tüketilmeli. Şifa deposu soğan giren eve hastalık girmez" diye konuştu.

Fiyatı 7 aydır 10 TL Sudan ucuz Durumu türkü söyleyerek anlattı 3

"İNSANIMIZI PAZARDAN SOĞUTTULAR"

İstanbul ve Çorum’da semt pazarlarında yaşanan hadiselerin sosyal medyanın etkisiyle helalinden kazançtan başka düşüncesi olmayan pazarcılara da olumsuz yansıdığına işaret eden Güven, "müşteri her zaman haklıdır" prensibiyle hizmet ettiklerini söyledi.

Fiyatı 7 aydır 10 TL Sudan ucuz Durumu türkü söyleyerek anlattı 4

Aynı durumdan şikayet eden pazarın tek kadın esnafı Şahsenem Gelir ise, "Sosyal medyadaki yayınlarla insanımızı pazardan soğuttular. Biz tüm müşterilerimizi içtenlikle, güler yüzle pazarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Fiyatı 7 aydır 10 TL Sudan ucuz Durumu türkü söyleyerek anlattı 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

