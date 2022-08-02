FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Fiyatı altınla yarışıyor! 'Daha da yükselecek'

Fiyatı altınla yarışıyor! 'Daha da yükselecek'

02.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı özellikleri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı bulan kenger sakızı bu yıl itibariyle kilogram fiyatı bin lira oldu. Kenger satışı yapanlar, az üretildiği için fiyatların daha da artacağını söylediler. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.

Fiyatı altınla yarışıyor! 'Daha da yükselecek'

Sivas’ta fiyatı adeta altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa da iyi geliyor. Kenger sakızı satışı yapan ve kenger sakızının yüz felçlerine iyi geldiğini belirten İbrahim Güler, “Kenger sakızının en çok tecrübe edilmiş faydalarından birisi, diş yapısını ve çene yapısını çok güçlendirmesi. Ağızda oluşan bakterilerin yok edilmesinde çok faydası var. Son zamanlarda rüzgârda kalmadan dolayı yüz felçleri geçiriliyor. Kenger sakızının yüz felcinin tedavisinde çok faydası var. Sakızı genelde ticari olarak Malatya’mızın Darende ilçesinde ve köylerinde üretiliyor. Darende ilçesinin merkeze bağlı köylerinde daha çok var. Tunceli ve Elâzığ, ilçelerinden de çıktığı söyleniyor ancak en çok Malatya da üretimi yapılıyor. Fiyatı, bin Türk lirası civarlarında başladı ama daha da çıkacağı söyleniyor çünkü az üretiliyor” dedi.

AW680821_03

YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

Güler, kenger sakızını yurt dışına da gönderdiklerini ifade ederek, “Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte taleplerimiz çok güzel ilerliyor. Yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor. Muhafaza olarak dondurucu da bekletilebiliyor. Dondurucu da bekletilen sakız istenilen zamanda kullanılıyor. Yüzde 20 yüzde 30 arasında fiyat artışı var. Geçen yıl 700, 800 lira arasındaydı talebin duruma göre üretiliyor ama giderek azalıyor üretim. İşçi ücreti olarak fazla masraflı olduğu için üretimde sıkıntı oluyor. Ağustos’un ortasından sonra fiyatların biraz daha yükseleceğine inanıyorum çünkü az üretiliyor” şeklinde konuştu

AW680821_02

“KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR”

Diyetisyen Eda Ünal, kenger otunun kendiliğinden yetiştiğini belirterek , “Kenger otu, kenger sakızı, sakız otu, çadır dikeni ve konak sakızı gibi birçok ismi bulunuyor. Özellikle iç Anadolu ve doğu Anadolu bölgelerinde bulunan bir yabani ot, dağlık alanlar da kayalık alanlarda genellikle yüksek bölgelerde bulunan bir bitki. Kendiliğinden yetişiyor. Genellikle dikenli, tüylü ve mor bir yapıda oluyor. Biz bunun yapraklarını, kökünü ve meyvesini sıklıkla beslenmede yararlanıyoruz. Özellikle yaprak ve saplarını haşlayarak yemek ve çorbalarda kullanabiliyoruz. Sadece soymamız bizim için çok önemli çünkü dış kısmı dikenli olduğu için tüketilmiyor. Bunun yanında kök kısmında bulunan sütü sakız imalatında kullanılıyor. Sivas ve çevresinde bu sakız hali tüketiliyor ama çevre illerde meyvelerinden taş dibekte dövüldükten sonra kahve yapılıyor. Sakız hali normalde çiğnenebildiği gibi sütlü tatlılarda kendine has tadı ve kokusunda dolayı tercih edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

AW680821_06

“ANTİOKSİDAN SEVİYESİ OLDUKÇA YÜKSEK”

Ünal, kenger bitkisinin antioksidan seviyesinin yüksek olduğuna değinerek, “ Kenger sakızının birçok yararı var özellikle antioksidan seviyesi oldukça yüksek, yapılan çalışmalarda bu antioksidan seviyesinin yüksekliği içerdiği fenolik bileşikten kaynaklı olduğu görülmüş. Hastalıklarda, kalp damar rahatsızlıklarında bunun yanında karaciğer koruyucu özelliğiyle sıklıkla karşılaşılmış. Hipertansiyon hastalarında iyileştirici özelliği bulunmuş. Bunun yanında sindirim sistemi, mide rahatsızlıkları, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemlerde oldukça etkili olan yabani bir ottur. Bunun yanında diyabete karşı etkili ve anti infilomatik özelliğe sahip, migren hastalığı olan kişilerde baş ağrısının iyileştirilmesinde etkili olan bir ot” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...
2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...
İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!
Anahtar Kelimeler:
Sivas kenger
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Bakan Nebati'den '500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt

Bakan Nebati'den '500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt

Elinde altını olanlar dikkat!

Elinde altını olanlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Öyle şeyler satıyor ki kimse anlam veremiyor

Öyle şeyler satıyor ki kimse anlam veremiyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.