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Fiyatı geçen yıla göre düşük: Üretimi artıyor 'Bugün bayağı güzel'

Kütahya, Simav'da yetiştirilen hünnap, pazar tezgâhlarında yerini aldı. Kalitesi ve aromasıyla dikkat çeken Simav hünnabı, kilosu 50 - 80 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerine de gönderilen hünnapta üretim her yıl artarken vatandaşlar bu yıl fiyatların iyi olduğunu belirtti.

Fiyatı geçen yıla göre düşük: Üretimi artıyor 'Bugün bayağı güzel'

Simav hünnabı pazarın gözdesi oldu! Pazarcı esnafı ve üretici Yusuf Özkan, bu yıl ürün miktarının fazla olduğunu ancak fiyat istikrarının istenilen seviyede olmadığını belirtti. Özkan, üreticinin artan maliyetler nedeniyle zorlandığını söyledi.

Fiyatı geçen yıla göre düşük: Üretimi artıyor Bugün bayağı güzel 1

"BU SENE ÜRÜNÜMÜZ ÇOK"

Özkan, Simav'da hünnap üretiminin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Simav'da üretim devam etmekte. Uzun zamandır ekim yapılıyor ve her yıl ürün miktarı artmakta. Fakat bu sene ürünümüz çok, ancak fiyat istikrarımız yok. Ürünler pazar tezgâhlarında görülmeye başladı. Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde de satışı başladı" dedi.

Fiyatı geçen yıla göre düşük: Üretimi artıyor Bugün bayağı güzel 2

"İLERİDE DAHA GENİŞ BİR PAZAR BEKLİYORUZ"

Türkiye genelinde hünnaba yönelik pazarın genişlediğini ifade eden Özkan, "İleride daha geniş bir pazar bekliyoruz. Bir beklentimiz olduğu için üretimi bu şekilde hızlandırdık. Ben aynı zamanda hem üretici hem de fidan üreticisiyim. Kendi halkıma faydalı olmaya çalışıyorum. Aslen Demirciliyim. Demirci'de de aynı şekilde üretimin yaygınlığı devam ediyor. Bugün Demirci'den getirdiğimiz yaklaşık bir ton ürünü İstanbul'a gönderdik" diye konuştu.

Fiyatı geçen yıla göre düşük: Üretimi artıyor Bugün bayağı güzel 3

"GEÇEN SENEYE GÖRE BU YIL FİYATLARIMIZ BİRAZ DAHA AŞAĞIDA"

Geçen yıla göre fiyatların daha düşük olduğunu belirten Özkan, "Geçen seneye göre bu yıl fiyatlarımız biraz daha aşağıda. Geçen yılki fiyatları tam olarak yakalayamadık. Giderlerimiz çok yüksek. Cebimize gelen para az olduğu için maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz. Çiftçi zor durumda ve biraz sıkıntı içerisinde" ifadelerini kullandı.

Fiyatı geçen yıla göre düşük: Üretimi artıyor Bugün bayağı güzel 4

"ÜRÜNÜMÜZ ŞU ANDA TÜRKİYE GENELİNDE TANINMAYA BAŞLADI"

Hünnabın "ölümsüzlük meyvesi" olarak tanındığını söyleyen Özkan, Simav hünnabının aromasının ve kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Ürün, ‘ölümsüzlük meyvesi' olarak tanındığı için Türkiye genelinde güzel bir pazar oluşmaya başladı. Şu anda satış konusunda herhangi bir sıkıntımız yok, ancak fiyatımız hoş değil. Sadece bundan şikâyetçiyiz. Simav'ın ürünü diğer bölgelere göre farklıdır. Aroması biraz daha yüksektir. Bu durum toprak ve havayla alakalı. Diğer yerlere göre kalitesi biraz daha yüksek. Ürünümüz şu anda Türkiye genelinde tanınmaya başladı" dedi.

Fiyatı geçen yıla göre düşük: Üretimi artıyor Bugün bayağı güzel 5

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da hünnap fiyatlarını değerlendirdi. Bir vatandaş, çiftçinin emeğinin karşılığını almasını istediklerini belirterek, "Çiftçinin malı para yapsın isteriz. Köylü üretsin, kazansın" diye konuştu.

"FİYATLAR BUGÜN BAYAĞI GÜZEL"

Bir vatandaş ise bu yıl fiyatların iyi olduğunu belirterek, "Vallahi bugün fiyatlar iyi gibi. Fiyatlar bugün bayağı güzel" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl fiyatların daha yüksek olduğunu belirten başka bir vatandaş, "Geçen sene biraz kıtlık olduğu için fiyatlar bayağı yüksekti. Bu sene bayağı güzel" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya Pazar Simav fiyat hünnap tezgah üretim
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