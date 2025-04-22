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  4. Fiyatı tarlada 7 TL'ye kadar düştü! 'Birçok ülke istiyor ama...'

Fiyatı tarlada 7 TL'ye kadar düştü! 'Birçok ülke istiyor ama...'

22.04.2025 10:39
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Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden Adana'da 18 ile 20 TL'den turfanda olarak hasada başlanan soğan fiyatı tarlada 7-8 liraya kadar düştü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan "Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi soğan istiyor ama fiyatlar burada olduğu gibi 7-8 lira. İstek var ama fiyat yok. Mısır'dan soğan diğer ülkelere gidiyor ve onların fiyatı çok düşük. Bizim o fiyatlara soğanı satmamız mümkün değil" dedi.

Fiyatı tarlada 7 TL'ye kadar düştü! 'Birçok ülke istiyor ama...'

Geçtiğimiz yıl sıcak havalar nedeniyle verimi düşen soğan, bu sene soğuk hava nedeniyle verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü. Kent genelinde 36 bin dönüm alanda ekilen soğanda hasat, Mart ayının sonunda başladı. Dönüme 7 ile 8 ton arası verim alınan soğandan şehir genelinden ortalama 250 bin ton rekolte hedeflendiği belirtildi. İlk hasadı başladığında tarlada kilogram fiyatı 18-20 liradan satılan soğan, Mısır'dan Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ucuz soğan ihraç edilmesi nedeniyle tarlada 7-8 liraya kadar geriledi.

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"SOĞANIN SADECE İŞÇİLİK MALİYETİ 3 İLE 3 BUÇUK LİRA"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların düştüğünü ve çiftçinin umduğunu bulamadığını belirterek, "Soğanlar tarlada 3 boyuta ayrılıyor ve fiyatlar şu anda 7-8 liraya kadar geriledi. Soğanın hasat edilip çuvallanıp kamyona yüklenmesinin kilograma maliyeti 3 ile 3 buçuk lira. Şu anda 8 liradan soğanı satan çiftçinin 4 buçuk ile 5 lira arasında para eline geçiyor. Soğanın 1 dönüme maliyeti ise 30-35 bin lira arasında değişiyor. Ancak bu fiyatlar ile çiftçinin para kazanması mümkün değil" dedi.

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"İSTEK VAR AMA FİYAT YOK"

Soğanın yurt dışına az ihraç edildiğini ancak Mısır'daki soğan nedeniyle fiyatların düşük seyrettiğini aktaran Doğan, "Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi soğan istiyor ama fiyatlar burada olduğu gibi 7-8 lira. İstek var ama fiyat yok. Mısır'dan soğan diğer ülkelere gidiyor ve onların fiyatı çok düşük. Bizim o fiyatlara soğanı satmamız mümkün değil" diye konuştu.

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"ZİNCİR MARKETLER PİYASA DENGESİNİ BOZUYOR"

Sözlerini sürdüren Doğan, "Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından analiz yaptırılıyor ve o analizlerin sonuç süresi 1 haftayı buluyor. 1 haftada da soğan çürüyor. Analiz süreci uzun olduğu için yurt dışına soğanlar tüccar tarafından az gönderiliyor. Zincir marketler piyasa dengesini bozuyor ve çiftçi istediği fiyata ürünü satamıyor. Çiftçi ve tüccar bu sene umduğunu bulamadı ama vatandaşlar soğan fiyatları düşük diye istediği ürünü alabiliyor" şeklinde konuştu. (İHA)

AW437986_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
soğan Gıda fiyatları
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