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  4. Fiyatı ucuz bulan koştu! İzdiham çıktı... Mağaza sahibi bile şaşırdı 'Müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım'

Fiyatı ucuz bulan koştu! İzdiham çıktı... Mağaza sahibi bile şaşırdı 'Müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım'

30.12.2024 14:45
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.12.2024 14:45
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Mersin'de uygun fiyata satılan ürünler izdihama neden oldu. Vatandaşlar ürünlerin fiyatını diğer mağazalara göre daha uygun bulduklarını belirtirken mağaza sahibi bile yaşananlara şaşırdı. Mağaza sahibi "Ürünlerimi açmakta güçlük yaşadım, zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım" dedi.

Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesinde ev araç gereç ürünü satan bir mağazadaki düşük fiyatlar izdihama yol açtı. Kolilerin açılmasıyla vatandaşlar ürünlere sahip olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İzdiham anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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"PİYASA DEĞERİ 180 LİRA, BİZ 100 LİRAYA SATIŞA SUNDUK"

Yaklaşık bine yakın alüminyum leğen, tepsi ve tavanın yarım saat içinde tükendiğini belirten mağaza sahibi Kadir Orhan, "Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük. Ürünlerimi açmakta güçlük yaşadım, zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım" dedi.

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Müşteri Emel Karapınar, "Buranın satıcısı daha anlayışlı ve müşteriye hoşgörülü olduğu için buradan aldım. İndirimde olmasa buradan alışveriş yapmam. Bazı mağazalarda 150 lira olan ürün burada biraz daha ucuz. İndirimli bulduğum için buradan aldım" diye konuştu.

Alüminyum leğenin fiyatının diğer yerlere göre uygun olduğunu belirten Aliye Kataağaç ise, "Diğer yerlerde fiyatlar çok yüksek, burada uygun fiyata buldum. Alüminyum çiğ köfte leğenleri her yerde 275 lira civarı olduğu halde burada 100 liraydı. Ama çok güzel, memnun kaldık" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izdiham ucuz
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