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Fiyatı yüksek ama ilgi çok! Vazgeçemiyorlar 'Çöpe atmasınlar'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.12.2024 14:34
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Afyonkarahisar’da semt pazarları ve manavlarda kilogram fiyatı 150-200 TL arasında satılan kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden kestaneye, vatandaşın ilgisinin yoğun olduğu belirtildi.

Fiyatı yüksek ama ilgi çok! Vazgeçemiyorlar 'Çöpe atmasınlar'

Kış mevsiminin baş tacı meyvelerinden biri olan kestaneye ilgi yoğun. Semt pazarları ile manav tezgahlarını süsleyen kestane bu yıl da fiyatıyla en pahalı meyve olma özelliğini koruyor.

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"KESTANE FİYATLARI 150 İLE 200 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Şuhut’ta uzun yıllardır manav esnafı olarak çalışan İbrahim Uluçay, fiyatı yüksek olmasına rağmen kestaneye olan ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Uluçay, “Havaların soğumasıyla kestanede biraz hareketlenme oldu. Şu anda maliyeti perakende fiyatı 200 lira biz de maliyetine satıyoruz. Kestane fiyatları 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Kestane alırken kabuğunun ayrılması, lezzet tadı, iriliği, boy farkı, deliksiz bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

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"ALIP DA ÇÖPE ATMASINLAR"

Uluçay ayrıca çok büyük ve soyulmayan kestaneler konusunda da vatandaşları uyararak, “Alanlara almamalarını tavsiye ediyoruz, alıp da çöpe atmasınlar yani” ifadesini kullandı.

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Vatandaşlar ise fiyatına rağmen kestaneden vazgeçemediklerini ve özellikle soba üstünde akşamları sohbet eşliğinde kestane tükettiklerini dile getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kestane Afyonkarahisar
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