Fiyatına yüzde 500 zam! Bir mesleğe çağrı 'Kazançlarından fedakarlık yapmaları gerek'

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde fıstık hasadında sona gelindi. Geçen yıl yaklaşık 8 bin ton ürün elde edilen işletmede bu yıl kuraklıktan dolayı yaklaşık 4 bin ton ürün elde edilebildi.

FİYATLAR YÜZDE 500 ARTTI

İl genelinde rekoltenin düşük olması fiyatlara yansıdı. Geçen sene tezgahta 150-200 liraya kadar düşen yaş fıstık fiyatı, bu sene yaklaşık 700 liraya satılıyor. Masrafları karşılamak için fiyatı yükseltmek zorunda kalan üretici, baklavacılara çağrıda bulundu. Baklava üreticileri, geçen sene fıstık fiyatları düşük olmasına rağmen baklava fiyatında indirime gitmemişti. Baklava üreten işletmelere seslenen üretici, vatandaşın tatlı yiyebilmesi için bu yıl baklavacıların fedakarlık yaparak fiyatı yükseltmemelerini istedi.

TAMAMEN DOĞAL ŞEKİLDE İŞLENİYOR

Fıstıkların tamamen doğal şekilde işlendiğini belirten ihaleyi üstlenen firmanın yetkilisi Azmi Çelik, "İşçilerimiz sabah 5 ile akşam 17.00 arasında mesai yapıyorlar. Şu anda fıstık hasadının son aşamalarındayız. Bu yıl rekolte çok düşük olduğu için fiyatlar tavan yaptı. Burada toplanan fıstıklar kendi işletmelerimizde ayrıştırılmaya gidiyor. Tamamen doğal yollarla kabuğundan, çöplerinden ayrıştırılarak güneşte kurutulduktan sonra piyasaya sürülüyor. Herhangi bir ışıl işlem uygulanmıyor, tamamen doğal yollarla kurutuluyor" dedi.

"BAKLAVACILAR FEDAKARLIK YAPMALI"

Baklavacıların kazançlarından fedakarlık yapması gerektiğini söyleyen Azmi Çelik, "Baklavacıların da bu konuda adil olması gerekiyor. Cevizli baklavayı da neredeyse fıstıklı baklava fiyatına satıyorlar. Geçen sene rekolte rekoru kırılmasına rağmen fiyatlar düşüktü. Buna rağmen fiyatları geri çekmemeleri tepkiye neden olmuştu. Bu sene de eğer fıstık fiyatları yükseliyorsa bunu da halkımıza yansıtmamaları gerekiyor. Kendi kazançlarından bir fedakarlık yapmaları gerekiyor" diye konuştu.