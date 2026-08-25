Fiyatlar düştü, kapış kapış gitti: Pazarda 200 TL'yi gören koştu

Sıcak hava henüz etkisini yitirmedi ancak Eylül için geri sayım başladı. Semt pazarlarında da sezon değişmeye başladı. Tezgahlarda yazlık ürünler için son günlere girildi. Önümüzdeki dönemde pazarlardaki yazlık ürünlerin yerini kışlıklar alacak. Yaz boyu cep yakan yazlık giysiler, çantalar, elbiseler de son olarak en dip fiyatı gördü. 200 TL'ye gömleklerin, eteklerin, bluzların adeta kapış kapış satıldığı öğrenildi.

YAZLIK KIYAFETLERDE FİYATLAR DÜŞTÜ

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; yaz bitmek üzereyken yazlık kıyafetlerde de fiyatlar düştü. Stoklar bitsin diye yazlık pijama takımlarının 100 TL'ye düştüğü aktarıldı.

Ağustosun sonuna doğru yeni sezona geçiş başladı. Yazlık ürünler en dip fiyatları gördü. Haberde konuşan bir pazarcı "Pazarın bugün dev kampanyası var. Sezon sonu indirimimiz başlamıştır" dedi. Yazın en çok tercih edilen terliklerinin fiyatının 300 TL, elbiselerin ise 200 TL olduğu kaydedildi.