FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Fiyatlar uygun! Halkımız sürekli yesin' Tezgahta sıralama değişiyor

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 TL'den satışa sunuluyor. Balıkçı Murat Doğan, tezgahlarda bolluk açısından hamsinin yerini yavaş yavaş istavritin aldığını söylerken Emin Avcı da vatandaşın hamsiden sonra en çok istavrite ilgi gösterdiğini aktardı. Doğan, "Fiyatlar uygun. Hamsimiz 100 lira, istavrit 100 lira. Halkımız sürekli yesin" ifadelerini kullandı.

'Fiyatlar uygun! Halkımız sürekli yesin' Tezgahta sıralama değişiyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, somon, çipura, levrek ve barbun gibi balık türleri yer alıyor.

Fiyatlar uygun! Halkımız sürekli yesin Tezgahta sıralama değişiyor 1

Hamsi ve istavritin kilogramı 100, barbun 350, somon 300, çipura, levrek ve palamut 450 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Murat Doğan, AA muhabirine, tezgahlarda bolluk açısından hamsinin yerini yavaş yavaş istavritin aldığını söyledi.

Fiyatlar uygun! Halkımız sürekli yesin Tezgahta sıralama değişiyor 2

Doğan, vatandaşa ucuz balık satmayı istediklerini belirterek, "Fiyatlar uygun. Hamsimiz 100 lira, istavrit 100 lira. Halkımız sürekli yesin." dedi.

Emin Avcı da vatandaşın hamsiden sonra en çok istavrite ilgi gösterdiğini ifade etti.

Fiyatlar uygun! Halkımız sürekli yesin Tezgahta sıralama değişiyor 3

Balıkça Mehmet Can Örseloğlu da hamsinin kilogramının 100 liradan satıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hamsiden sonra mezgit, istavrit satılıyor. Çupira, levrek, somon da iyi gidiyor. Palamut bu aralar tek tük geliyor ama fiyatları biraz daha pahalı. Geçen sene bayağı vardı, 50-100 lira arasında satıyorduk. Bu sene palamut az, 450 liraya satıyoruz. Onu almak zor olduğu için vatandaş hamsi alıyor."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Başkaları miras olarak para bırakır, ben onu bıraktım' Her detayı öğretti'Başkaları miras olarak para bırakır, ben onu bıraktım' Her detayı öğretti
Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Aralık 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Aralık 2025)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
balık hamsi Balıkçı Trabzon balık fiyatları tezgah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.