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  4. 'Fiyatlar uygun' Kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

'Fiyatlar uygun' Kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

20.04.2025 14:54
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Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavrit, kilogramı 250 liradan alıcı buluyor. Balıkçı Adem Öztürk, "Av yasakları başladığı için bunlara ağırlık var şu anda. Küçük kayıklar istavrit, mezgit gibi türleri de getiriyor, fiyatlar uygun. Alabalık ile somonu kilogramı 150 liradan satıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Fiyatlar uygun' Kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek, barbun ve çipura kilogramı 350, istavrit ve mezgit 250, alabalık ile somon ise 150 liradan satışa sunuluyor.

AA-20250420-37689176-37689171-TRABZONDA_MEZGIT_VE_ISTAVRIT_KILOGRAMI_250_LIRADAN_SATILIYOR

Balıkçı Adem Öztürk, AA muhabirine, av sezonunun bitmesiyle olta balıkçılığının devam ettiğini, küçük kayıklarla getirilen balıkların satışa sunulduğunu söyledi.

AA-20250420-37689176-37689172-TRABZONDA_MEZGIT_VE_ISTAVRIT_KILOGRAMI_250_LIRADAN_SATILIYOR

"AV YASAKLARI BAŞLADIĞI İÇİN BUNLARA AĞIRLIK VAR ŞU ANDA"

Tezgahlarda en çok levrek, çipura, alabalık ve somonun yer aldığını aktaran Öztürk, "Av yasakları başladığı için bunlara ağırlık var şu anda. Küçük kayıklar istavrit, mezgit gibi türleri de getiriyor, fiyatlar uygun. Alabalık ile somonu kilogramı 150 liradan satıyoruz" dedi.

AA-20250420-37689176-37689173-TRABZONDA_MEZGIT_VE_ISTAVRIT_KILOGRAMI_250_LIRADAN_SATILIYOR

Öztürk "Bir kilo somon ya da alabalık bir aileyi doyurabilir. Vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu. (AA)

AA-20250420-37689176-37689174-TRABZONDA_MEZGIT_VE_ISTAVRIT_KILOGRAMI_250_LIRADAN_SATILIYORBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon balık fiyatları
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