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'Fiyatlar yüksek! Vatandaş bekliyor, onların ilgisi artarak devam ediyor' Yoğun talep var

Trabzon’da balık tezgahları yaz sıcağına rağmen boş kalmazken, özellikle Arap turistlerin balığa olan ilgisi dikkat çekiyor. Kentte yaz aylarında büyük balıklara gösterilen ilgi balıkçı esnafının yüzünü güldürüyor.

'Fiyatlar yüksek! Vatandaş bekliyor, onların ilgisi artarak devam ediyor' Yoğun talep var

Trabzon’da balık tezgahları sezon dışında da hareketli günler yaşıyor. Havanın sıcak olması nedeniyle yerli vatandaşlar balığa beklenen ilgiyi göstermese de, Arap turistler büyük balıklara yoğun talep gösteriyor. Özellikle çupra, levrek ve somon gibi iri balıklar, Körfez ülkelerinden gelen turistler tarafından çok büyük ilgiyle satın alınıyor.

Fiyatlar yüksek! Vatandaş bekliyor, onların ilgisi artarak devam ediyor Yoğun talep var 1

Trabzon Balık Hali esnaflarından Turgay Memiş, balık satışlarının yaz döneminde de sürdüğünü belirterek, "Şu an satışlar normal şekilde devam ediyor. Küçük balıklar olan istavrit, mezgit ve seyrek de olsa barbun geliyor. Yetiştirme alabalık, çupra ve levrek de bol miktarda tezgahlarda yerini alıyor. Ancak sıcak havalar nedeniyle vatandaş çok ilgi göstermiyor, balık sezonunu bekliyor. Buna rağmen Arap turistlerin balığa ilgisi oldukça yüksek. Özellikle somon, çupra ve levrek gibi büyük balıklara yöneliyorlar" dedi.

Fiyatlar yüksek! Vatandaş bekliyor, onların ilgisi artarak devam ediyor Yoğun talep var 2

Balıkçı esnaflarından Aziz Özsandıkçı ise balık çeşitliliğinin azaldığını ancak Arap müşterilerin ilgisinin artarak devam ettiğini ifade ederek, "Şu an mezgit ve istavrit gibi küçük balıklar az olduğu için fiyatlar yüksek. Vatandaş daha uygun fiyatlı balık için sezonu bekliyor. Ama Arap turistler bu dönemde genelde büyük balıkları tercih ediyor. Tezgahta şu an en fazla mezgit ve somon var. Çupra ve levrek ise özellikle Arap müşterilerin favorisi" diye konuştu.

Fiyatlar yüksek! Vatandaş bekliyor, onların ilgisi artarak devam ediyor Yoğun talep var 3

İŞTE BALIK FİYATLARI

Fiyatların balık türüne göre değiştiği tezgahlarda; istavrit 300-350 TL, mezgit 200 TL, somon 250 TL, alabalık 200-250 TL, çupra ve levrek ise 300-500 TL arasında satışa sunuluyor. Esnaf, yaklaşan sezon öncesi Arap turistlerin gösterdiği bu ilgiden memnun olduklarını dile getirirken, yeni balık sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu. (İHA)

Fiyatlar yüksek! Vatandaş bekliyor, onların ilgisi artarak devam ediyor Yoğun talep var 4Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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