Geçen yıl 10 TL'ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar

Yozgat'ta hububat hasadıyla elde edilen samanlar Karadeniz Bölgesi'ne gönderiliyor! Kentte bu yıl mevsimin bol yağışlı geçmesi, hububat üretimine de olumlu yansıdı. Arpa ve buğdayı hasat eden çiftçiler, tarlada kalan bitki saplarını ise saman olarak satıyor.

Toplandığı alanlarda preslenip paketlenen saman, kamyon ve tırlarla başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Orduköy'den Yozgat'a saman almak için gelen Sedat Arslan, AA muhabirine, Yozgat samanının kalitesinin iyi olduğunu ifade etti.

Bu yıl yağışların bol olması ve kentte tarım arazilerinin geniş yer kaplaması nedeniyle samanın da bol olduğunu belirten Arslan, Karadeniz'e yakınlığı dolayısıyla Yozgat'tan saman almayı tercih ettiklerini söyledi.

Arslan, geçen yıl 10 liraya aldıkları samanı bu yıl nakliye hariç 3 liraya aldıklarını ve kış için 100-150 ton samanı depolarına koymayı planladıklarını belirtti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen Halil Avcı ise şunları kaydetti:

"Hemen hemen her sene buraya saman işi yapmaya geliyoruz. Bu iş bize dededen kalma. Yaklaşık 50 yıldır Yozgat bölgesine saman yapmaya geliriz. Daha önce mercimek samanı yapıyorduk. Şimdi de bu sistem çıktı. Biçerdöverlerden samanı alıyoruz, kendi makinemizle presliyoruz. Genelde Karadeniz'e gönderiyoruz. Ege ve İstanbul tarafına da gönderiyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır