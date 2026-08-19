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Geçen yıl 10 TL'ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, hububat hasadının ardından tarlalarda kalan bitki sapları da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere çuvallanıyor.

Geçen yıl 10 TL'ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar

Yozgat'ta hububat hasadıyla elde edilen samanlar Karadeniz Bölgesi'ne gönderiliyor! Kentte bu yıl mevsimin bol yağışlı geçmesi, hububat üretimine de olumlu yansıdı. Arpa ve buğdayı hasat eden çiftçiler, tarlada kalan bitki saplarını ise saman olarak satıyor.

Geçen yıl 10 TL ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar 1

Toplandığı alanlarda preslenip paketlenen saman, kamyon ve tırlarla başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Geçen yıl 10 TL ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar 2

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Orduköy'den Yozgat'a saman almak için gelen Sedat Arslan, AA muhabirine, Yozgat samanının kalitesinin iyi olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 10 TL ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar 3

Bu yıl yağışların bol olması ve kentte tarım arazilerinin geniş yer kaplaması nedeniyle samanın da bol olduğunu belirten Arslan, Karadeniz'e yakınlığı dolayısıyla Yozgat'tan saman almayı tercih ettiklerini söyledi.

Geçen yıl 10 TL ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar 4

Arslan, geçen yıl 10 liraya aldıkları samanı bu yıl nakliye hariç 3 liraya aldıklarını ve kış için 100-150 ton samanı depolarına koymayı planladıklarını belirtti.

Geçen yıl 10 TL ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar 5

Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen Halil Avcı ise şunları kaydetti:

Geçen yıl 10 TL ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar 6

"Hemen hemen her sene buraya saman işi yapmaya geliyoruz. Bu iş bize dededen kalma. Yaklaşık 50 yıldır Yozgat bölgesine saman yapmaya geliriz. Daha önce mercimek samanı yapıyorduk. Şimdi de bu sistem çıktı. Biçerdöverlerden samanı alıyoruz, kendi makinemizle presliyoruz. Genelde Karadeniz'e gönderiyoruz. Ege ve İstanbul tarafına da gönderiyoruz."

Geçen yıl 10 TL ydi, bu yıl 3 TL: Kış için depoya koyacaklar 7

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Hububat tarım
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