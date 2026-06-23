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Geçen yıl yoktu, bu yıl yüzde 30’u yurt dışına gidiyor

Amasya’da coğrafi işaretli kirazın hasadı başladı. Geçen yıl don nedeniyle ürün alamayan üreticiler bu yıl 50 bin ton rekolte bekliyor.

Geçen yıl yoktu, bu yıl yüzde 30’u yurt dışına gidiyor

Amasya’da bul yıl dalları kiraz bastı. Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazının hasadı başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Kentte üretilen kirazların yüzde 30’u Rusya ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Geçen yıl yoktu, bu yıl yüzde 30’u yurt dışına gidiyor 1

BESMELE ÇEKEREK HASADA BAŞLADILAR

Kiraz hasadı yapılan köylerden Yıkılgan köyünde üreticiler geçen yıl yaşanan zirai don afeti nedeniyle ürün alamadıkları ağaçlarından sarkan meyveleri Besmele çekerek topladı. Özenle toplanıp kutulara dizilen kirazların dünya pazarlarına yolculuğu başladı.
Kiraz ihracatı Rusya, Almanya ve Irak üzerinde yoğunlaşıyor.

Geçen yıl yoktu, bu yıl yüzde 30’u yurt dışına gidiyor 2

Hasat programına katılarak üreticilerle kiraz toplayan Amasya Valisi Önder Bakan, bu yıl 28 bin dekar alanda yaklaşık 50 bin ton rekolte beklediklerini belirtti. Üretilen kirazların yüzde 30’unun yurtdışına gönderildiğini kaydeden Bakan, ihracatın Rusya, Almanya ve Irak’ta yoğunlaştığını ifade etti.

Geçen yıl yoktu, bu yıl yüzde 30’u yurt dışına gidiyor 3

AMASYA KİRAZI LEZZETLİ VE KALİTELİ

Geçen yıl bahçeleri vuran zirai son afeti nedeniyle ürün alamayan çiftçilerin umutla beklediği hasat vaktinin geldiğini anlatan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da, "Amasya kirazı lezzetiyle, kalitesiyle, ihracata olan katkısıyla şehrimizin en önemli markalarından bir tanesi. Bu yıl bereketli bir sezon geçiyor" diye konuştu.

Geçen yıl yoktu, bu yıl yüzde 30’u yurt dışına gidiyor 4

Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Kiraz İhracat hasat
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