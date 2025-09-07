FİNANS

'Geçen yıla oranla bu sene daha iyi' 110 bin dekar alanda yapıldı...

Türkiye genelinde kuru fasulye üretiminde 4. sırada yer alan Bitlis'te 110 bin dekar alanda üretimi yapılan kuru fasulyenin hasadına başlandı.

'Geçen yıla oranla bu sene daha iyi' 110 bin dekar alanda yapıldı...

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis'te önemli oranda fasulye üretimi yapılan Ahlat ilçesinde başlayan kuru fasulye hasat çalışmalarına katıldı. Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Enver Işık ve teknik personellerle birlikte hasat başlanılan kuru fasulye tarlalarında incelemede bulunan Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, çiftçiler ve tarım işçileriyle bir araya gelerek hasat hakkında bilgiler aldı.

"KURU FASULYE ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE 4. SIRADAYIZ"

Çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi veren Çolak, "Bitlis ilimizde toplamda 1 milyon 413 bin dekar alanda tarımsal üretim yapmaktayız. Bu tarımsal üretim alanının yaklaşık olarak 110 bin dekar alanda kuru fasulye üretiliyor. Bugün de ilimizin Ahlat ilçesinde kuru fasulye hasadına beraber katılıyoruz. Rabbimden bereketli olmasını diliyorum. İlimizde ortalama olarak dekar başına 350 kg civarında kuru fasulye elde ediyoruz. Bununla da geçen yıl 37 bin ton civarında ürün aldık. Bu yıl da Allah'ın izniyle 37 bin tonun üzerinde ürün almayı hedefliyoruz ve bu şekilde Türkiye'deki sıralamamız olan 4. sırada olmamızı korumaya çalışıyoruz" dedi.

"BİTLİS TOHUMLUK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ"

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, kuru fasulye tohumu üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduklarını dikkat çekerek, "İlimizde 3 bin dekar alanda kuru fasulye tohumluk üretimi yapıyoruz. Bundan da 1100 ton civarında ürün bekliyoruz ve tohumculuk üretiminde de ilimiz Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. İlimizde kuru fasulye üretimine alanda da çekimlerini yaptık. Gördünüz. Şu anda sökümlerini yapıyoruz. 10 gün kadar bekleyeceğiz kurumalarını. Daha sonra yine makinelerle bunların hasadını gerçekleştireceğiz ve sıfır işçilikle yürütüyoruz. Mekanizasyon üst seviyede. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle hem modern sulama ekipmanlarını alanlarımızda kurmuşuz. Modern sulama sistemleriyle suluyoruz. Aynı zamanda mekanizasyonla işçiliği neredeyse sıfıra çekiyoruz ve bu şekilde de üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin bol ve bereketli olmasını diliyorum. Gayet güzel gayet güzel oldu."

"ÇİFTÇİLER VERİMDEN MEMNUN"

Kuru fasulye üreticisi Faruk Canevi ise, tarımda teknolojinin kullanımına dikkat çekerek, "Önceden fasulyeyi elle hasat ediyorduk. Şimdi makinelerle söküm yapıyoruz. Aynı zamanda tarım aletlerinin satışını da gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığımız güneş enerji panelleri ve sulama sistemleriyle ürünlerimizi suladık. Geçen yıla oranla bu sene daha iyi verim elde ettik. 550 dekar alanda kuru fasulye ektik. Şu an sökümünü yapıyoruz. 10 gün sonra nasipse patosa girerek ürünü çıkartacağız" diye konuştu. (İHA)

