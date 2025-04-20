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'Gelenlere kilo bazında satış yapıyoruz' Normalde 2 katı, orada 100 TL'ye satılıyor

20.04.2025 09:46
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Hatay'da çiftçilik yapan Muharrem Peköz, yaşanan don afetinden ateş yakarak koruyabildiği çilek bahçesinde hasada başladı. Verimin geçtiğimiz yıllara oranla düşük olduğunu ifade eden Peköz, çileğin tarladan kilogram fiyatı 100 TL'den alıcı bulduğunu söyledi.

'Gelenlere kilo bazında satış yapıyoruz' Normalde 2 katı, orada 100 TL'ye satılıyor

Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz aylarda etkili olan soğuk hava bölgede zirai don afetine neden olmuştu. Zirai don afeti nedeniyle bölgede bulunan çilek tarlaları da olumsuz etkilendi. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Dörtyol İlçesi'nde çiftçilik yapan Muharrem Peköz, 5 dönümlük arazisindeki çileklerini don afetinin etkili olduğu günlerde ateş yakarak korumayı başardı.

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Bu yıl çilek hasadının zirai dondan etkilendiğini ve yeni fideleri toprakla buluşturduğuna değinen 50 yaşındaki Muharrem Peköz, "8 yıldır çilek üretimi yapıyorum, üretim yaptığım arazi beş dönüm. Çilek üretimini her geçen gün daha da büyüterek ilerliyorum. Çilek hasadına normalde Şubat'ın ilk ve son haftası başlıyorduk hava şartlarından dolayı 25 gün geç başladık. Soğuk havalardan dolayı bu yıl çiftçilerin zararı var. Serada yetiştirdiğimiz diğer ürünler de zarar gördü" dedi.

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"TARLAMIZA GELEN MÜŞTERİLERİMİZE KİLOGRAM BAZINDA SATIŞ YAPIYORUZ"

Birinci kalite çileğin tarladan 100 TL'den alıcı bulduğunu ifade eden Peköz, "Üretim tonajı bir hafta sonra belli olur. Çilek üretiminde günlük olarak yaklaşık 300-500 kilogram ürün hasat ediyoruz. Çilek hasadımız Temmuz ayının 15'ine kadar devam edecek. Çilek tarlada 100 TL, tezgahta ise 150-200 TL arasında satılıyor. Tarlamıza gelen müşterilerimizde kilogram bazında satış yapıyoruz. Zirai don olaylarında ise tarlada lastik, saman, ve yağmurlama yaparak önlemler almaya çalıştık. Çilek profesörü Kazım Gündüz hocamızın bize çok büyük desteği var kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek Hatay hasat zirai don
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