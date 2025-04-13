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Gelir kapısı oldu! Sürekli soruyorlar, yoğun talep gelince... Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar

13.04.2025 15:20
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Barındırdığı vitamin ve mineraller sebebiyle sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşların tercih ettiği kaz yumurtaları, çiftçilere gelir kapısı oldu. Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde kaz yetiştiricileri, gelen yoğun talep üzerine kargoladıkları yumurtaları Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

Gelir kapısı oldu! Sürekli soruyorlar, yoğun talep gelince... Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşların beslediği kazların yumurtası önemli bir gelir kapısı haline geldi. İlçede çiftçiler tarafından yetiştirilen kazların yumurtaları, gelen yoğun talep üzerine Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

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İçerisinde bulunan vitamin ve minareler sebebiyle, sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen kaz yumurtaları, yoğun talep görüyor.

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TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNDEN TALEP VAR

İlçede çiftçilikle uğraşan Sabahattin Ciğerci, kaz yumurtalarının Kars dahil, Türkiye’nin birçok ilinden talep edildiğini ifade etti.

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Vatandaşların sürekli kendilerine kaz yumurtasını sorduğunu belirten Sabahattin Ciğerci, "Kaz yumurtası eklemlere faydalı bir yumurtadır. Doktorlar da tavsiye etmektedir. Bunun için bizden de tercih ediliyor. Bizler de hazırladığımız kaz yumurtalarını isteyen vatandaşlara gönderiyoruz" dedi. (İHA)

AW431755_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi gelir
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