'Gerçeğinin değeri arttı' 300 bin kişi bu işle geçimini sağlıyor! Avrupa'ya da satılıyor

Ordulu arıcılar bal hasadına başladı! Türkiye genelinde birlik üyesi 82 bin arıcı bulunurken, yaklaşık 300 bin kişi geçimini arıcılık ile sağlıyor. Ordu’da ise 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve yaklaşık 10 bin aile bu sektörden geçimini sağlıyor. Ordulu arıcılar tarafından yaklaşık 60 ilde üretimi yapılan ballar Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Gezgin arıcılık ile en fazla üretim yapan Ordulu arıcılar, nisan ayında etkili olan zirai don ve sonrasında yaşanan sıcak havalar nedeniyle olumsuz etkilendi. Bal üretimi, önceki yıllarda 20 bin tona ulaşırken, bu yıl 13 bin kadar bir bal rekoltesi bekleniyor.

"HASAT BU YIL İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, "2025yılı bal hasat sezonu kestane ve çiçek balı için başladı. Bu yıl arıcılarımız kestane balından memnun, bölgede havaların sıcak olması kestane balı üretimini arttırdı. Çiçek balı üretimi ise daha düşük. Ordulu arıcılar olarak bizim yıllık 20 bin ton bal üretimimiz var. Ama 2024 yılında 13 bin ton bal üretimi yapmıştık. Hasat bu yıl da istediğimiz gibi olmadı, nisan ayındaki soğuk havalar ve sonrasında aşırı sıcaklar arıcıları olumsuz etkiledi ve bal verimimiz düştü. Bu yıl da 2024 yılı gibi rekolte düşük olur" dedi.

"BAKANLIĞIN YAPTIĞI BASKINLAR GERÇEK BALIN DEĞERİNİ ARTTIRDI"

Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen yıl yaptığı baskınlardan dolayı ulusal marketlerde artık ‘ucuz ballar’ olmadığını ve bu durumun gerçek balın değerini olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Çiftçi, "Bu baskınlar yerini bulmaya başladı. Süzme bal fiyatlarına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 50’lik bir atış var. Bakanlığımıza yapılan çalışmalardan dolayı minnettarız. İnşallah bu çalışmalar devam eder. Arıyı sadece bal olarak görmemek lazım, doğadaki dengeyi de sağlıyor. polen, arı sütü, propolis gibi ürünlere bakıldığında hepsi değerli ürünler" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır