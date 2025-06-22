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'Getirisi oldukça iyi, tavsiye ederiz' 2 yıl önce merakla başladılar! Kazanç sevindirdi, gençlere önerdiler

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Karabük'te 2 yıl önce salep orkidesi yetiştirmeye başlayan Gün çifti, bu yıl ektikleri 1500 fideden yaklaşık 60 kilogram ürün elde etti. Fatma Gün, ürünlerin bu yıl beklentilerinin üstünde çıktığını söyleyip "Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Biz bu işe merakla başladık. Getirisi oldukça iyi. Yapılabilecek bir iş" ifadelerini kullandı. Gün çifti için salep orkidesi yeni kazanç kapısı oldu.

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan ve Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle Karabük'te ekimi yapılan salep orkidesi, sezonun iyi geçmesiyle üreticilerini sevindirdi.

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Kendi imkanlarıyla faturalı salep yumrusu temin eden Yavuz ve Fatma Gün çifti, üretime başlamadan önce Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurarak izin aldı.

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YENİ KAZANÇ KAPISI OLDU

Merkeze bağlı Kapullu Mahallesi'nde 2 yıl önce üretime başlayan Gün çifti için salep orkidesi yeni kazanç kapısı oldu. Bu yıl 1500 fide diken çift, 60 kilogram ürün elde etti.

Gelecek yıllarda üretim alanını artırmayı hedefleyen çift, salep yetiştiriciliğini gençlere de tavsiye ediyor.

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"SALEP ÜRETİMİNİN GETİRİSİ İYİ"

42 yaşındaki Yavuz Gün, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır salep yetiştirdiğini söyledi.

Salep üretiminin getirisinin iyi olduğunu belirten Gün, "Güzel bir sezon geçti. Memnunuz. Bu yıl 1500 fide diktik. Hasat sonunda 60 kilograma yakın yumru aldık. Seneye 9 bin fide dikmek istiyorum. Herkese salep üretimini tavsiye ederim. Bilgi ve birikimlerimi sunarım." diye konuştu.

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"YAPMAK İSTEYENLERE TAVSİYE EDERİZ"

Gün, Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yardımcı oluyorlar. Sıkıştığımız yerde danışmanlık yapıyorlar. Bu işten çok memnunuz. Şu an 300 metrekare alanda üretim yapıyoruz ama üretim alanımızı 4-5 dekara kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Eşim ve çocuklarla ailecek üretim yapıyoruz. Gençlere salep üretimini tavsiye ederim."

AA-20250622-38351953-38351950-KARABUKLU_CIFT_OZEL_IZINLE_DIKTIKLERI_SALEP_ORKIDESINDEN_60_KILOGRAM_URUN_ELDE_ETTI

Yavuz Gün'ün eşi 34 yaşındaki Fatma Gün de salep üretiminin ailecek yapılabilecek bir iş olduğunu anlattı.

Ürünlerin bu yıl beklentilerinin üstünde çıktığını dile getiren Gün, "Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Biz bu işe merakla başladık. Getirisi oldukça iyi. Yapılabilecek bir iş." dedi. (AA)

AA-20250622-38351953-38351951-KARABUKLU_CIFT_OZEL_IZINLE_DIKTIKLERI_SALEP_ORKIDESINDEN_60_KILOGRAM_URUN_ELDE_ETTIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
salep Karabük kazanç üretim
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