Giderek yayılıyor: 'Kilosu 14 TL, bir tane çürük bulamazsınız'

Amasya’da patates hasadı başladı! Sebze üssü şehir patateste üretimi son yıllarda giderek yayılıyor. Soğan tarımında Türkiye genelinde 2. sırada bulunan Amasya, patates üretiminde 12. sırada yer edindi.

"AMASYA ARTIK PATATESİ SANAYİ İÇİN ÜRETİYOR"

Sanayilik patates hasadı yapılan arazilerde incelemede bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasya artık patatesi sanayi için üretiyor. Sözleşmeli üretim yapılıyor. Üretilen patatesin yüzde 55’i sanayiye gidiyor. Patates üretimin de 12. sırada bulunan Amasya sözleşmeli üretimle daha iyi noktaya gelecektir" dedi.

CİPSLİK PATATESİN KİLOSU TARLADA 14 TL’DEN SATILIYOR

Verimli arazilerde patates üretimi yapan çiftçilerden Celalettin Çelik de "Cipslik patatesin kilosu tarlada 14 TL’den satılıyor. Önemli olan sağlıklı üretim. Ürünlerimizde bir tane bile çürük bulamazsınız" diye konuştu.

Patates hasadına Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır