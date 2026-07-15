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Firmalar Bakanlığa çağrıldı! Vatandaş ilgi gösterince zam gelmişti

DOA uygulaması 81 ilde başlamış, vatandaşlar şişe başına 1 TL iade bedeli alınan sisteme yoğun ilgi göstermişti. Uygulama büyük ilgi gördükten sonra bazı firmaların ürünlere zam yaptığı haberleri gelmiş, bunun üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti. Son olarak Bakanlığın DOA sonrası suya yapılan zamlara sert çıktığı, maliyeti vatandaşın sırtına yüklemeye çalışan firmaların Bakanlığa çağrıldığı öğrenildi. Buna göre; fiyatını geri çekmeyene 1.8 milyon ceza geleceği aktarıldı.

Firmalar Bakanlığa çağrıldı! Vatandaş ilgi gösterince zam gelmişti
Hande Dağ

DOA uygulamasıyla geri dönüşüm süreci tüm Türkiye'de büyük ilgi görmüş, vatandaşlar makinelere attıkları şişe başına 1 TL aldıkları sisteme yoğun katılım göstermişti. Hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunan sistem büyük ses getirirken uygulama sonrası fırsatçılar da gündem olmuş ve su fiyatlarına zam yapılması tepki çekmişti. Son olarak Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nin hayata geçmesiyle birlikte su fiyatlarına zam yapan fırsatçılara Ticaret Bakanlığı geçit vermedi.

Firmalar Bakanlığa çağrıldı! Vatandaş ilgi gösterince zam gelmişti 1

AMBALAJLI SU ÜRETİCİLERİ UYARILDI

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; geçtiğimiz hafta firmalara denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, önceki gün ise ambalajlı su üreticilerini uyardı.

1 Temmuz itibarıyla ürettikleri şişe başına 1.5 lira Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödemekle yükümlü kılınan firmalara, bunu su fiyatlarına yansıtmaları halinde 1.8 milyon lira ceza yazılacağını iletildiği aktarıldı.

Firmalar Bakanlığa çağrıldı! Vatandaş ilgi gösterince zam gelmişti 2

NE OLMUŞTU?

1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya alınan DOA'yı suiistimal eden bazı ambalajlı su üreticilerinin, su fiyatlarına fahiş oranda zamlar yaptığı hatırlatıldı. Zamlar sonrası Ticaret Bakanlığı'nın ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedariki ve perakende satış noktalarına denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Firmalar Bakanlığa çağrıldı! Vatandaş ilgi gösterince zam gelmişti 3

'VATANDAŞA ZAM OLARAK YANSITILAMAZ' UYARISI

Önceki gün de Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu bir görüşme gerçekleştiği kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre; görüşmede DOA uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla başlamasıyla birlikte firmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki GEKAP sistemine ürettikleri şişe başına 1.5 lira yatırmakla yükümlü kılındığının hatırlatıldığı aktarıldı.

Bu bedelin 1 lirasının şişesini teslim eden vatandaşa ödendiği, şişe başı kalan 50 kuruşun da Bakanlık tarafından geri dönüşüm sistemini finanse etmek için kullanıldığı kaydedildi.

DOA uygulamasıyla firmalara getirilen 1.5 liralık yükümlülüğü vatandaşın üzerine yüklemek isteyen su firmalarına bu ücreti kesinlikle vatandaşa zam olarak yansıtamayacakları uyarısının yapıldığı belirtildi.

Firmalar Bakanlığa çağrıldı! Vatandaş ilgi gösterince zam gelmişti 4

YAPILAN ZAMLAR GÖSTERİLDİ

Söz konusu görüşmede marketlerdeki 1 Temmuz öncesi su satış fiyatlarıyla bu tarihten sonraki su satış fiyatlarının listesinin de üreticilere sunulduğu ve yapılan zamların somut şekilde gösterildiği aktarıldı.

Fiyatların 1 Temmuz öncesine çekilmemesi halinde her bir firmaya haksız fiyattan 1.8 milyon liraya kadar ceza yapılacağının ifade edildiği kaydedildi.

Firmalar Bakanlığa çağrıldı! Vatandaş ilgi gösterince zam gelmişti 5

Diğer yandan su üreticilerinin de görüşmede ülkede 1.400 adet depozito makinesi olduğu ve bunun yetersiz kaldığı için cihazların sürekli arızalandığı bilgisi verildiği aktarılırken bu kapsamda cihaz sayısının artırılması talebinin iletildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı geri dönüşüm DOA
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