Gören dönüp tekrar baktı 'Satmamız için bize verdi, çok şaşırdım'

Sivas'ta bir çiftçi bahçesinde 60 kilogramlık devasa bir bal kabağı yetiştirdi. Büyüklüğü nedeniyle el arabasıyla taşınan bal kabağını gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Çobanoğlu, "Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karasar köyünde yaşayan bir amcamız, İstanbul'a giderken bu bal kabağını satmamız için bize verdi. Daha sonrasında ise kabağı görünce çok şaşırdım" dedi. Çobanoğlu "Bal kabağının yanından geçen tekrar dönüp bakıyor" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta bir çiftçi, bahçesinde devasa bir bal kabağı yetiştirdi. Bal kabağını satmak için tezgahına getiren esnaf Ferhat Çobanoğlu, gözlerine inanamadı. Ele avuca sığmayan bal kabağını el arabası ile tezgaha taşıyan Çobanoğlu, sergilemeye başladı. 60 kilogram ağırlığındaki bal kabağını ilk kez gören vatandaşlar, dönüp tekrar bakıyor. 57 santimetre boyunda ve 180 santimetre çapındaki bal kabağı, kilosu 30 TL'den satışa sunulacak.

"BU YAŞIMA KADAR BUNDAN BÜYÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Hayatında ilk defa bu kadar büyük bal kabağı gördüğünü ifade eden Ferhat Çobanoğlu, "Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karasar köyünde yaşayan bir amcamız, İstanbul'a giderken bu bal kabağını satmamız için bize verdi. Daha sonrasında ise kabağı görünce çok şaşırdım. Türkiye'de bu bal kabağına rekabetçi var mı bilmiyorum ama Sivas'ta bunun rakibi yok" şeklinde konuştu.

Çobanoğlu "Bal kabağını terazide tarttığımızda 60 kilogram geldi. Bal kabağının yanından geçen tekrar dönüp bakıyor. Bazı vatandaşlar bal kabağı ile fotoğraf çekiniyor" ifadelerini kullandı.

"KİLOSUNU 30 TL'DEN SATIŞA SUNACAĞIZ! BUNDAN BÜYÜĞÜNÜ BU YAŞIMA KADAR GÖRMEDİM"

Çobanoğlu "Bu kabak, ata tohumundan yetiştirildi. Kilosunu 30 liradan satışa sunacağız. Bundan büyüğünü ben bu yaşıma kadar görmedim. 57 santimetre boyu, 180 santimetre çapı bulunuyor. Sarılmaya çalıştım fakat sarılamadım. Bir kucak yetişmiyor" dedi.

Kaynak: İHA

