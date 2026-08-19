Gözleri fiyatta: Yukarı yönlü hareket bekleniyor

Anamur ve Bozyazı'da muz piyasasını yakından takip ettiklerini belirten Anamur Muz Üreticileri Birliği Basın Sözcüsü Ali Ufuk Yılmaz, mevcut piyasa şartları, ürün hareketliliği ve önümüzdeki günlerde talepte yaşanması beklenen artışın fiyatlara olumlu yansımasını öngördüklerini ifade etti.

"MUZ FİYATLARININ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yılmaz, "Mevcut piyasa şartları, ürün hareketliliği ve oluşması beklenen talep doğrultusunda muz fiyatlarının önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz. Bu nedenle üreticilerimizin hasat ve satış kararlarını aceleye getirmeden, piyasanın seyrini dikkate alarak karar vermelerini önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

Üreticilerin emeğinin karşılığını almasının ve Anamur ile Bozyazı muzunun hak ettiği değeri bulmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, birlik olarak piyasa gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yılmaz, "Birlik olarak üreticimizin yanındayız. Emeğimizin değerini birlikte koruyacağız. Tüm üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır